Policía continúa con el operativo “Tres Bases”

Conforme se viene realizando desde hace ya un tiempo, desde que el comisario Fabián Forni asumiera la titularidad de la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela, realmente numerosos y sin pausa -se podría decir- son los operativos de prevención organizados desde la Jefatura de la Unidad Regional con despliegue en calles de la ciudad, rutas del departamento y hasta caminos rurales en horario nocturno.

Si bien desde la prensa o desde la ciudadanía muchas veces se considera que estos operativos son “de rutina”, sin embargo debe destacarse el énfasis y el empeño demostrado por la actual conducción de la Policía local que parece no tener pausa, ya que estos operativos se realizan en localidades de todo el departamento y en zona rural a toda hora.



"TRES BASES"

Uno de los operativos que llamó la atención de este Diario, por lo sensible del lugar escogido en cuanto a la grave inseguridad, es el que se desarrolla bajo el nombre “Tres Bases”, según la orden operacional 498/18.

El operativo se denomina “Tres Bases” ya que involucra a tres lugares calientes del departamento: Frontera, Josefina, y el barrio Acapulco de Josefina, donde funcionan la Comisaría 6ª, la Subcomisaría 8ª y el Destacamento Nº 6 de barrio Acapulco, respectivamente.

En las últimas horas, y a modo ilustrativo, con la intervención de personal y móviles de Frontera, barrio Acapulco y GAT Sunchales, en el horario comprendido entre las 22.00 y las 2.00 de la medianoche del martes, en sectores de Frontera se procedió al traslado por averiguación de antecedentes (Art. 10 Bis Ley 11.516) de varias personas mayores de edad, quienes recuperaron su estado de libertad al no ser requeridos por autoridad competente.

Asimismo, estos operativos, finalizan en muchos de los casos con retención o secuestro de vehículos robados o que no están en condiciones estructurales para circular. Sólo a modo de ejemplo, en un muy corto lapso de tiempo, en el marco de “Tres Bases” hubo 12 motovehiculos y 13 personas identificadas.