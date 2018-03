El otoño trabajador

Como todos sabrán, ayer comenzó el. Para mí la estación más bella pero también llena de trabajo; es por esto que los invito a que durante el fin de semana, aprovechando estos hermosos días que nos regala la vida demos una recorrida por el jardín e ir anotando todas las tareas que quedan por hacer.Es por eso que hoy les vuelvo a recordar, por si alguien no lo tiene en cuenta, algunas cositas muy importantes y que debemos realizar justo en este tiempo:* Podar las gauras y las verbenas con rigor. Cuanto más las pode mas florecerán en primavera verano.* Darle importancia a las fertilizaciones con potasio ya que es este el encargado de fortalecer a la planta para pasar los próximos fríos.* Los Stachis son muy sensibles a los ataques de hongos que los afean. Es un buen momento para su división, así lograremos el rejuvenecimiento de ellas y la eliminación de las enfermedades.* Proteja la parte basal de las gramíneas, son muy sensibles a las heladas, solo una vez que han pasado estas las podaremos vigorosamente.* Podremos podar los arbustos, entresacando ramas, reduciendo su tamaño, dando formas que habíamos perdido. Pero no pode aquellos sensibles a las heladas como juveniles, esta tarea la dejamos para la primavera.* Las cochinillas y pulgones son los insectos de los que nos tenemos que ocupar, recuerde que el aceite emulsionable y un insecticida es la combinación perfecta para combatirlos.* Las hormigas trabajan todo el año y la mayoría de las plantas mueren con los ataques reiterados de ellas. No olvide vigilarlas que últimamente están insoportables.* Recordemos que las plantas sensibles a las heladas como palo borracho, Santa Rita, lapachos, jacarandá y muchos más necesitan ser protegidos de las heladas sobre todo aquellos que han sido plantados la temporada anterior.* Hay que alisar los canteros para plantar las flores de estación. No olvide de colocar 2 cucharadas de harina de hueso por cada metro cuadrado de superficie. Además si la tierra está muy compacta se debe agregar turba, resaca, humus de lombriz para mejorar el drenaje. Ya están llegando las petunias, caléndulas, pensamientos, etc.* Recuerde que no es necesario limpiar las hojas que caen de los árboles, además de ser un espectáculo especial de esta época, resulta impotente conservarlas ya que su degradación es ideal para muchas especies ya que brindan una cobertura permeable al oxígeno y con una microflora muy beneficiosa.* Le propongo una revisión general de sus macetas de interior de lo que ha quedado de aquellas después del verano. Seguramente ya habrá algunas que están viejitas y muy decaídas, le han dado lo que podían y usted ha hecho por ellas cuanto estaba en sus manos, pero… es posible que haya que renovarlas, en tal caso inclínese por las Agloaenemas, Aspidistras, Spatiphilium, palo de agua, etc.Bueno espero les sean de utilidad estos ítems y aprovechen para dar una vueltita por su patio. Saludos. María Paula.