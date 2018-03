“Entre la corrupción K y negocios de Cambiemos”

El diputado provincial Jorge Henn aseguró que existen intereses en el gobierno nacional que “se están llevando puesta a la Refinería”.Recordemos que este viernes, a las 10, los trabajadores se concentran en la “esquina de los bancos” en la vecina San Lorenzo para exigir una salida.En un comunicado, el diputado expresó que “la Refinería es un negocio servido en bandeja para los empresarios que incluso integran el Gabinete Nacional, y que siguen siendo propietarios de acciones en la empresa Shell. La planta es la tercera productora de asfalto del país, y es curiosamente la multinacional Shell una de sus principales competidoras… ¿no es muy grosero? Fue el propio Ministro y accionista de Shell, quien le manifestó a los dirigentes Sindicales que no debían preocuparse por el cierre de la Planta de San Lorenzo, “ya que en el 2021 se van a abrir cuatro destilerías nuevas en el país” ¿Quiénes? En el escenario apareció otro “grupo empresario” vinculado estrechamente al gobierno del presidente Macri en general, y en particular al cuestionado ministro y empresario Off-Shore, Luis Caputo: El Grupo El Ceibo SA”, observó.“Son supuestos, no creo que haya una intención, son muchas las versiones y no podemos estar sometidos a ello”, insistió por su parte el dirigente sindical. En cambio, para el ex gobernador está muy claro: “La corrupción K y los negocios de los funcionarios de Macri se están llevando puesta a la Refinería de San Lorenzo, a la Provincia y a los trabajadores. Quieren que Santa Fe pierda su condición de Sede Industrial Petroquímica y hacernos retroceder en nuestras aspiraciones de crecimiento industrial”, sentenció.Y agregó: "desde finales de febrero, un grupo de diputados de la Provincia, venimos siguiendo con enorme preocupación, la cesación de actividades de la Refinería de San Lorenzo por falta de materia prima. La empresa, que estuvo en manos del empresario Cristóbal López hasta hace pocas semanas, entró en una nebulosa jurídica que puede determinar su cierre definitivo o su entrega a alguna empresa multinacional con intereses ligados al actual Ministro de Energía de la Nación.La Refinería de San Lorenzo perteneció a la YPF estatal hasta la década del 90. Había nacido como parte sustancial de un plan de desarrollo estratégica del Estado creado por el General Enrique Mosconi, que incluía plantas en Mendoza, La Plata, Ensenada y en San Lorenzo. Ese Plan, que le imponía límites a los monopolios internacionales y defendía a la actividad petrolera como estratégica para el desarrollo del país, comenzó a derrumbarse definitivamente con la llegada de Carlos Menem al poder.