El 70% sin empleo

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) informó que más de 70% de las personas con esta condición que están en edad de trabajar no tiene empleo y que ello se debe a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas.

Marcelo Varela, presidente de la asociación que nuclea a familiares de personas con síndrome de Down, aseguró que “las personas con síndrome de Down necesitan oportunidades, que las empresas se abran, se quiten los miedos”. Para graficar, contó que 72 personas pertenecientes a esa entidad se desempeñaron en empresas y en el Estado durante 2017, 60% hombres y 40% mujeres, en la franja de 25 a 35 años.“Hubo un proceso de apoyo con un terapista ocupacional (que cubren las obras sociales), se le busca la posición, qué puede hacer. También se habla con el jefe, con los compañeros, con la familia y los resultados son muy buenos”, describió.