Los cambios para la temporada 2018

La Fórmula 1 dará inicio este fin de semana a una nueva temporada, la cual presentará algunas novedades técnicas. Tal vez la más destacada de los últimos años se implementará en este 2018, será la incorporación del "Halo" Protector, el nuevo elemento de seguridad para el piloto. Junto a ella, hay otras variantes que bien vale repasarse antes de que en Australia se ponga en marcha un nuevo campeonato de la "Máxima" categoría.



LA LLEGADA DEL HALO

Aunque la incorporación del Halo es obligatorio, con un diseño central dictado por las reglas, existe algún margen para que los equipos modifiquen su superficie, por lo que no se descarta observar una gran variedad de pequeños dispositivos aerodinámicos en la parte superior. Es la novedad más polémica en la Fórmula 1 desde el abortado sistema de clasificación en 2016, aunque el halo, un sistema de protección frontal del cockpit de los monoplazas introducido en este 2018, ha llegado para quedarse. Desarrollado los dos últimos años por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras una serie de accidentes mortales, el halo tiene por misión proteger la cabeza de los pilotos en caso de choque con un objeto propulsado en el aire. En las pruebas realizadas por la FIA, la estructura de titanio en forma de quilla (o de tira de chancla para sus detractores) ha permitido desviar una rueda lanzada a 225 km/h, aunque pese a este éxito no ha conseguido convencer a todos, ni en el paddock ni fuera, a escasos días del inicio de la temporada, el domingo en Melbourne. Además de los puristas, que defienden que los monoplazas de Fórmula 1 son por naturaleza autos abiertos, las mayores preocupaciones de los reticentes a este sistema son primero estéticas, a imagen del patrón de Mercedes Toto Wolff, que hace unos días reclamó una "motosierra" para eliminar el halo. Integrar el halo al chasis no ha sido fácil para los equipos, ya que no todos estaban preparados en otoño (boreal) pasado, cuando se anunció la introducción de este dispositivo, que solo se puede adquirir a través de tres suministradores certificados. Los pilotos temían que su visión se viese perjudicada por la barra vertical que une el halo al cockpit, justo delante de sus ojos, pero no es el caso. En cambio, si ha complicado más la operación de entrar y salir del habitáculo y algunos equipos utilizan una especie de estribo para facilitar la tarea a sus pilotos. En carrera, algunos pilotos sí temen que el halo obstaculice su vista a la hora de ver los semáforos verdes de la salida o que suponga un problema de visibilidad en las pistas con grandes desniveles. El tiempo necesario para salir de un monoplaza equipado con halo también inquieta a algunos, sobre todo en caso de incendio, aunque la FIA remarca que, al contrario, facilitará la extracción del piloto de un auto volcado, ya que el auto reposará precisamente sobre esa estructura.



SIN ALAS EN T, MONKEY

SEAT Y ALETAS

Lo único que los ingenieros encontraron fueron 750 milímetros emplazados en el eje central. Una zona donde los equipos incorporaron a las aletas de tiburón de la cubierta motor, unas alas en forma de T para dirigir mejor el flujo de aire hacia la parte trasera.



AUMENTO DE

PESO MÍNIMO

Subirán seis kilogramos hasta los 734 con el peso del piloto incluido. Una medida que se aprobó para compensar la introducción del Halo, si bien se estima que el impacto real de este elemento podría llegar hasta los 14 kilogramos.



SUSPENSIÓN DELANTERA

SIN EFECTO FRIC

Para este año, la FIA ha incorporado al reglamento una pequeña directiva que evita que cualquier sistema de suspensión trucado pueda usarse para mejorar el rendimiento aerodinámico del monoplaza.