Zarco está dispuesto a ser compañero de Marc Márquez

En el paddock de MotoGP no se habla de otra cosa que no sea en que equipo estará Johann Zarco en 2019. Mientras que Marc Márquez, Valentino Rossi y Maverick Viñales firmaron la continuidad en sus equipos por las próximas dos temporadas, al francés se lo vincula constantemente con Honda, Suzuki y KTM.

De esos rumores, el más interesante es que Zarco podría ser el compañero de Márquez en el equipo oficial del ala dorada, teniendo en cuenta que Dani Pedrosa todavía no renovó. "Ser compañero de Márquez puede ser bueno. Honda es el equipo de los sueños para cualquier piloto. Recuerdo fotos de Mick Doohan, luego de Valentino Rossi con Honda, ahora Márquez", respondió el galo.

"Hay que esperar a ver qué pasa en las tres primeras carreras y valorar las opciones que tengo. He hecho una buena pretemporada, pero hacer buenas carreras marcará la diferencia", agregó Zarco.