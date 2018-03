Tomás Baroni todavía no pudo sumar minutos en este año, tras aquel formidable cierre de 2017 ganándose la titularidad a través de buenas y convincentes actuaciones. Previo al inicio de esta segunda parte del torneo, en la pretemporada, el marcador central se lesionó y si bien ya hace un par de semanas que se encuentra a plena disposición, no había ingresado en la consideración del entrenador.

“Ya estoy bien, primero de todo tuve que trabajar la cabeza porque me costó mucho agarrar la titularidad como me había tocado y ahora supe que había que remar, puede que llegue el momento ahora como que no, estoy preparado al 100x100 para cuando me toque y dar lo mejor de mí”, señaló Baroni en rueda de prensa.

La expulsión de Lazzaroni le abre una puerta a Baroni. El “Bocha” lo sabe: “Tanto yo como Wily Olivera tenemos las chances, tengo que trabajar y dar el 100% de mí para cuando me toque rendir y responder como creo que lo hice en las últimas tres fechas que me tocaron jugar”.

En relación al cotejo que se aproxima ante Morón, Baroni señaló: “Va a ser un partido complicado, todos sabemos que el torneo es muy parejo, nosotros tenemos que estar tranquilos, somos los punteros”. Y agregó: “Hay que tratar de buscarlo desde el inicio, como se hizo en las fechas pasadas y vamos a dejar lo mejor para poder ganar y afianzarnos”.

Sin dudas que la victoria de Quilmes sobre Aldosivi, en el cierre de la 19° fecha, “alivianó” los ánimos por Alberdi y esta nueva chance que el campeonato le brinda a Atlético, de seguir siendo líder a pesar de sumar cuatro juegos sin triunfos, es difícil que se vuelva a repetir.

“Nosotros tenemos bien en claro que tenemos que jugar partido a partido como si fuera una final, si bien el partido pasado no tuvimos tanta suerte ahora tenemos que pensar en las cinco finales que quedan y tratar de jugar de la mejor manera para poder cumplir el objetivo de salir campeón. Estamos tranquilos porque estamos punteros, si bien nos queda una fecha libre este partido es decisivo, hay que ganar como sea pero por sobre todo para afianzarnos en casa porque nos está faltando eso”, analizó Baroni.

Una de las claves estará en el fondo, en recuperar esa solidez defensiva, y para eso: “Hay que estar concentrados, firmes, tratar de salir a buscar el partido como lo venimos haciendo en todas las canchas y creo que es una linda oportunidad para quedarnos los tres puntos”, apuntó el defensor.