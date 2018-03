Comienza un nuevo seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos en Rosario

Una delegación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, a través de la Comisión de Comercio y del Paseo del Centro, asistirá hoy al XII Seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos (CCA), un encuentro que resalta la importancia de estos espacios para la venta minorista, la dinamización de la economía y la vida social y familiar de las ciudades, y la estructura de las Pymes y los empleos que estas generan.

El encuentro, que por décimo segundo año consecutivo lleva a cabo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a la Federación de Centros Comerciales Abiertos, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA) se desarrollará durante todo este jueves en la ciudad de Rosario.

El caso de Paseo del Centro es el CCA de Rafaela, ya consolidado después de varios años de labor asociativa entre cerca de 50 comercios ubicados en el macrocentro de la ciudad.

El Seminario de CAME, contará con un panel que abordará las claves y los beneficios de la puesta en valor del espacio público, haciendo foco en casos locales y regionales de recuperación donde regía la venta ilegal, flagelo que implica un enorme perjuicio a las arterias comerciales y a las arcas del Estado por la masiva evasión impositiva que genera.

Otro de los ítems a desarrollar durante este panel será el éxito de la app llevada a cabo por CAME “Mapa Nacional de la Argentina Ilegal”, una herramienta para ayudar a combatir el crimen organizado que permite realizar denuncias en forma anónima desde cualquier dispositivo pudiendo identificar la ubicación de puestos de venta callejeros, saladitas, venta de mercadería robada, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas, contrabando, corrupción y falsificación de marcas.