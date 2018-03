Reconocimiento al trabajo de las hermanas Cossettini

En la sesión del pasado 15 de marzo de la Cámara de Senadores provincial, el cuerpo aprobó la creación de "La Casa de la Señorita Olga" en Rosario: un laboratorio pedagógico y museo interactivo en la casa que perteneció a las educadoras Olga y Leticia Cossettini.

Alcides Calvo, quien votó favorablemente el proyecto de ley, manifestó que “se trata de un merecido reconocimiento a la incansable labor de las hermanas Cossettini, siendo que se destinará este espacio a actividades educativas, culturales, sociales y recreativas”.

"La Casa de la Señorita Olga" será un espacio de conservación, investigación, producción, socialización y difusión de experiencias educativas innovadoras, tanto para la formación de excelencia de maestros y profesores, así como de educación abierta a la comunidad.

De acuerdo al proyecto, también albergará una sección del Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas, que tendrá la finalidad de elaborar propuestas de innovación, y desarrollar investigaciones y difundir experiencias en redes de intercambio.

Además, funcionará el Centro de Jubilados "Amigos del Paraná", que actualmente trabaja en el lugar, y también será sede de la Red Cossettini, y se incluirá un espacio de conocimiento, y reflexión, para la aplicación de la Escuela Serena en la actualidad, y se articulará con instituciones educativas ligadas al: teatro, música, letras, talleres, y artes plásticas, entre otros.



“LA SEÑORITA OLGA”

Hija de inmigrantes italianos -tanto su padre como su madre fueron maestros de distintas escuelas del sur de la provincia de Santa Fe, además de comerciantes-, Olga nació el 18 de agosto de 1898 en San Jorge. Entre sus hermanos, fue Leticia su compañera de proyectos y experiencias educativas. Cursó la primaria en la Escuela Fiscal de Rafaela y se recibió de maestra en la Escuela Normal de Coronda. Ya recibida, comenzó a ejercer la docencia en una escuela de Sunchales y, en 1930, asumió como regente del Normal Domingo de Oro de Rafaela. Allí comenzó a llevar a la práctica su convicción de que los mismos chicos y chicas podrían disponer de su disciplina y trabajar a partir de la experiencia, junto con los docentes y la familia, en la búsqueda de una escuela activa. En esa etapa también descubrió que el proceso de enseñanza y aprendizaje se podría dar con libertad y alegría, no en medio de formatos cerrados ni rigurosos.

En 1935, apareció un puesto vacante, en el norte de Rosario, y Olga fue nombrada directora: tenía 37 años. Un grupo de más de treinta personas, a quienes no conocía de antemano, fueron su equipo durante esos años. El trabajo de transformación sobre toda aquella (nueva) práctica pedagógica no fue tarea fácil en esos primeros años: su hermana Leticia fue fundamental, en ese sentido, para dar un vuelco a las clases tradicionales y llevar a los chicos a la calle, a la experiencia, al entusiasmo y al arte. El Coro de Niños Pájaros, el Teatro de Niños y de Títeres, la danza, la poesía o la música fueron las diferentes disciplinas y proyectos que Leticia sumó a la escuela de su hermana para darle un cambio a la experiencia del aprendizaje.

Después de una larga carrera dedicada a la educación, entre los ámbitos nacionales e internacionales, las hermanas Olga y Leticia fueron nombradas Ciudadanas Ilustres de Rosario, en 1985. Olga murió a los 98 años, en 1997, en la misma casa de Alberdi que habitó junto a su hermana.