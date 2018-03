La reelección y la inflación

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que buscará la reelección el próximo año "si la gente decide" que tiene que "continuar" al frente del Gobierno. "Tengo un compromiso y si la gente decide que tengo que continuar estaré, no estoy acá porque ame el poder, sino porque quiero hacer mi aporte", subrayó el jefe de Estado.En declaraciones al programa "El Diario de Mariana" que se emite por Canal 13, durante una entrevista desde la Quinta de Olivos, Macri sostuvo: "Si sentimos que esto que hacemos vale la pena, yo no voy a abandonar". "Esto que hemos emprendido es un camino de años, si a Australia le llevó 30 años, a nosotros que somos más rápidos no nos va a llevar menos de 15 años", expresó el mandatario nacional.Sobre su potenciales sucesores, el Presidente nombró a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque dijo que espera que puedan surgir "muchos más dirigentes".META EXIGENTEPor otra parte, Macri aseguró que la meta de inflación anual del 15 por ciento es "exigente" y consideró que todos los sectores deben "trabajar juntos" para llegar a fines de 2018 "lo más cerca posible" de ese objetivo. A la vez, el jefe de Estado destacó que la inflación está "bajando", pero reconoció que lo hacer a una "velocidad menor" a la que había imaginado. "Hay que trabajar. Es una meta exigente y tenemos que trabajar juntos para que lleguemos lo más cerca posible", señaló el mandatario.Macri subrayó: "Los argentinos tenemos que ver el vaso medio lleno. Vamos por el séptimo semestre de crecimiento y la inflación está bajando, aunque baja a una velocidad menor a la que imaginé".El Presidente se refirió, a la vez, al aumento de las tarifas de gas y electricidad y dijo confiar "en la capacidad de entender" que tiene la población, porque "la energía es cara, acá y en la China".