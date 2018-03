Caballero sería el arquero ante Italia

Wilfredo Caballero se perfila para ser el arquero de la Selección argentina en el amistoso ante Italia que se jugará este viernes en Inglaterra, tras la segunda práctica foral que encabezó el entrenador Jorge Sampaoli. El futbolista del Chelsea fue una de las sorpresas de la lista de convocados y, con el puesto de tercer arquero aún sin resolver, su inclusión en el once inicial será una chance que puede resultar decisiva para él. En ese sentido, Sergio Romero será el titular en Rusia y el suplente Nahuel Guzmán, por lo que el restante saldría de "Willy" o Agustín Marchesín, del América de México.Además, Fabricio Bustos, el juvenil de Independiente, tiene chances de ser utilizado como lateral por la derecha en una defensa que será un mix entre habituales titulares y suplentes. Sin embargo, si el defensor de Independiente no es de la partida, el que podría estar en esa posición será Gabriel Mercado. Pero el DT de Casilda también evalúa colocar a Bustos y a Mercado como primer central, y en ese caso el que saldría del equipo sería Federico Fazio.Por su parte, en la mitad de la cancha, Jorge Sampaoli analiza la chance de que Manuel Lanzini ocupe el puesto que en la práctica del martes le fue asignado a Maximiliano Meza. En tanto, Lucas Biglia tiene su puesto como mediocampista central y su compañero en ese sector estará entre Leandro Paredes y Ever Banega.Una probable alineación para el encuentro que se disputará este viernes a las 16:40 hora argentina, sería: Caballero; Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio o Rojo y Nicolás Tagliafico; Biglia y Banega o Paredes; Manuel Lanzini, Lionel Messi, Angel Di María y Gonzalo Higuaín.La intención de Sampaoli es ver en estos dos partidos a los jugadores de los cuales aún tiene dudas para que estén en el equipo nacional, dado que ya había señalado que tenía un 80 por ciento de la lista mundialista definida.El delantero Gonzalo Higuaín aseguró este miércoles que extrañó "mucho" estar en el plantel de la Selección argentina y remarcó que disfruta de "poder volver", a la vez que indicó que "el reencuentro fue muy lindo". "El reencuentro fue muy lindo, fueron seis meses que no estaba acá. Extrañé mucho, fueron muchos años y cosas vividas. Disfruto poder volver y espero aprovecharlo", reveló el futbolista de la Juventus de Italia.En diálogo con No Todo Pasa, programa que se emite por TyC Sports, Higuaín además opinó acerca de las críticas que recibe: "Siempre lucho, trabajo y quiero estar entre los mejores. Puede salir mal, pero el objetivo siempre es el mismo que es mejorar". "Espero jugar muchos años más. No es fácil estar 12 años en Europa en el máximo nivel, jugando en grandes equipos la exigencia mental y física es máxima. Llega un momento que a veces desgasta, pero estoy bien de la cabeza y estoy bien a nivel personal, extrafutbolístico. La vida no es solo fútbol, la vida pasa por otro lado y la gente no lo ve", aseveró. En ese sentido, el "Pipita" añadió: "Estoy entre los diez máximos goleadores de Real Madrid, fui a la Selección y estoy entre los diez máximos goleadores de la Selección, fui a Napoli y estoy entre los diez máximos goleadores de Napoli, estoy en Juventus y espero estar también entre los mejores". "Hay gente que critica de buena fe y gente que critica de mala fe. Escucho las críticas, siempre de los mejores se va a esperar más, pero gracias a mi familia tengo una cabeza fuerte", expresó el delantero.Higuaín también habló de la enfermedad que superó su madre: "La pasé recontra mal, pero mi vieja salió adelante y gracias a Dios ahora está bien. Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso de ella, pero yo sé que a ella la iba a hacer feliz si yo jugaba al fútbol. Yo quería estar con ella y ella me pidió por favor que no parara. Quería parar de jugar y estar con ella. Y seguí por ella" . En tanto, al opinar en relación a lo que se le exige a la Selección, el atacante comentó: "La vara alta claramente la pusimos nosotros. Si llegábamos a cuartos de final del Mundial la vara alta iba a ser jugar las semifinales, ahora la vara alta es ganar. Nadie me va a hacer dudar de lo que soy como jugador". "Obviamente hubiésemos estado mucho mejor considerados si hubiésemos ganado. Tanto los hinchas como ustedes (los periodistas) piden ganar el Mundial, hace 30 y 40 años hubieran pedido pasar a cuartos".