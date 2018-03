Zuckerberg reconoció errores de Facebook

SAN FRANCISCO, 22 (AFP-NA). - El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió el silencio este miércoles sobre el escándalo de uso de datos personales en su red social, asegurando que la compañía cometió "errores" y debe hacer más para solventar el problema."Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg en el primer comentario que hace tras el estallido del escándalo. "Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer", agregó.Zuckerberg se dijo "responsable de lo que pasa" en Facebook y prometió facilitar a los usuarios una mejor utilización de sus datos personales.Facebook está en medio de la tormenta luego de que Cambridge Analytica (CA) fue acusada de haber recuperado sin su consentimiento datos de 50 millones de usuarios para elaborar un programa que hace posible predecir la votación de los electores, con lo que influyó en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.El psicólogo, Aleksandr Kogan, que desarrolló la aplicación que sirvió a Cambridge Analytica para hacerse con los datos de millones de usuarios de Facebook para fines electorales, afirmó el miércoles que era legal y se ajustaba a los términos de uso.