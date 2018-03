Servicios municipales por el paro del jueves y viernes

La Municipalidad de Rafaela informa los cambios en la prestación de los servicios municipales por el paro de los días jueves 22 y viernes 23 de marzo dispuesto por el SEOM en adhesión a la FESTRAM.

El Ómnibus Sanitario, el Quirófano Móvil y el Punto Verde no funcionarán. En tanto que los turnos asignados para los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos de Licencia de Conducir serán reasignados.

Durante la mañana de este miércoles, personal del área estará llamando por teléfono a cada uno de los inscriptos para informarle el nuevo día del examen. De todos modos, se solicita, en la medida de lo posible, acercarse personalmente a la oficina de Licencia de Conducir para solicitar la reasignación.

La Secretaría de Servicios y Espacios Públicos informa que se producirá una variación en el cronograma habitual de servicios.

-La recolección domiciliaria se interrumpirá en la noche del miércoles 21 retomándose el viernes 23 por la noche con el cronograma que contempla los residuos biodegradables (de cocina). Por lo tanto se solicita no sacar las bolsas con residuos durante ese periodo.

-El Complejo Ambiental de Rafaela y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados los días jueves 22 y viernes 23. A partir del sábado retomará su horario habitual.

-La recolección de patios en el sector 5 se realizará el sábado 24 de marzo. Recordemos que el área de referencia corresponde a los barrios Brigadier López, Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

-Los minibuses no prestarán servicio los días jueves y viernes. Los recorridos se reiniciarán normalmente el día sábado desde las 7:00 con el cronograma previsto para los días feriados: las líneas 1, 4 y 5 cada 30 minutos en tanto que la 2 y la 3 cada 45 minutos.

-La ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) no se cobrará los días jueves y viernes.