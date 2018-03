"Esperamos que las provincias declaren la emergencia"

Luego de participar en la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada ayer a la mañana, el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere, acompañado por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, visitaron al mediodía a productores afectados por la sequía en la localidad de San Antonio."Jorge me transmitió su preocupación por la sequía que está golpeando duro a la provincia. Queremos decirles a todos los productores que no están solos", expresó Etchevehere en su cuenta de twitter. Finalmente, por la tarde se reunió con directivos de la Sociedad Rural de Rafaela en su sede de avenida Brasil 497 y luego atendió al periodismo en una improvisada conferencia de prensa."Vine a visitar a productores de la zona, estuve con un productor de San Antonio viendo los efectos de la sequía, como hace unos días estuve en la provincia de Entre Ríos y en otros lugares, para saber lo que está sucediendo y tener un panorama lo más sensato posible para poner en juego todas las herramientas que tiene el Estado nacional y ayudar a los productores en este momento que la están pasando mal. Estamos esperando que las provincias declaren la emergencia agropecuaria para que pueda funcionar la ley de emergencia a nivel nacional; el viernes pasado fue declarada en la provincia de Entre Ríos, mañana (por hoy) se reúne el comité de emergencia en Buenos Aires y vamos a homologar la declarada por Entre Ríos para que la ayuda a nivel nacional pueda ser efectiva: diferir el impuesto a las ganancias, el anticipo de ganancias, bienes personales, el pago de la tarjeta y créditos del Banco Nación, y bonificación de tasas para créditos", destacó.Y agregó: "El Presidente de la Nación y el titular del Nación anunciaron para aquellos que estén en emergencia va a haber créditos con hasta un año de gracia para empezar a devolverlos. Lo que necesitan los productores es financiamiento para hacer frente a las pérdidas que tuvieron y como subieron los precios internacionales del trigo, maíz y soja está muy bueno para volver a sembrar, en mayo-junio empieza la campaña de vuelta, tenemos inversores de primera línea, 60 mil agricultores en el país que van a invertir 9 mil millones de dólares en la siembra más 2 mil millones de dólares en la cosecha, generando actividad comercial y económica en cientos de pueblos del país".Sobre el sector lechero, el funcionario nacional dijo que "estamos trabajando para bajar la retención del IVA del 6 al 1%, llevar adelante el apoyo técnico de Vialidad Nacional de 1.300 km rurales de acceso a los tambos que es el pedido de los productores y mejorar la transparencia de la actividad lechera; gracias al al SICNEA se ha formalizado el 70% de la actividad láctea y a trámites que se hicieron en el Ministerio se puede garantizar con el flujo de leche créditos sin tener que hacer una hipoteca en el campo, declarando cuánto entrega en la usina lo puede usar de garantía para respaldar un crédito".Ante la consulta de una colega de que los créditos prendarios sobre animales no están disponibles en la sucursal Rafaela del Banco Nación, "nos vamos a ocupar y hacer el reclamo en casa central; me parece rarísimo porque está difundido en todo el país y ya ha dado con prenda flotantes".Este cronista de LA OPINION le preguntó si estimaron las pérdidas por la sequía, respondiendo que "no tiene mucho sentido decir cuánto se perdió porque día a día cambia permanentemente; compararía cuáles son las pérdidas estimadas con la suba de precios, pero esa cuenta final la vamos a sacar cuando se levante la cosecha".De los 150 millones de pesos que le debe la Nación a la Provincia desde el año pasado por la inundación para los tamberos, Etchevehere contestó que "se entregaron 50 millones y la Provincia los rindió, se entregaron otros 50 y estamos esperando que la Provincia los rinda; hace unos días hablando con la ministra de la Producción Alicia Ciciliani dijo que había recibido el monto y estaba funcionando".