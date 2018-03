Los municipales no acordaron: habrá paro mañana y el viernes

Después de una extensa negociación, la FESTRAM decidió realizar las medidas de fuerza. "Este ofrecimiento no admitió la posibilidad de analizar otras formas de pago, ni considerar un porcentaje final que no se enmarcara en la oferta del Gobierno Provincial, imposición que el gremio consideró insuficiente", dijeron desde un comunicado.

Los empleados municipales no pudieron llegar a un acuerdo salarial con los Intendentes y Presidentes Comunales en la reunión paritaria de la jornada de ayer y decidieron realizar una medida de fuerza por 48 horas, que se concretará mañana jueves y este viernes 23. El encuentro fue sumamente extenso: comenzó a las 16 y terminó a las 21:30.La propuesta entregada por los representantes de los estados locales fue la misma que la Provincia (un incremento salarial de 18% en dos tramos, con un 9% desde marzo y un 9% desde agosto, con cláusula gatillo desde ese mes), pero fue considerada como insuficiente. Es por ello que dispuso paro de 48 hs para los días jueves 22 y viernes 23. Cada sindicato evaluará la modalidad del paro.El plenario de Secretarios Generales había facultado a los miembros paritarios para recurrir a esta medida de fuerza en caso de que la propuesta no fuera satisfactoria.LOS FUNDAMENTOSEn un comunicado emitido al cierre de esta edición, FESTRAM indicó que "este ofrecimiento no admitió la posibilidad de analizar otras formas de pago, ni considerar un porcentaje final que no se enmarcara en la oferta del Gobierno Provincial, imposición que el gremio consideró insuficiente"."La negativa de los representantes de Municipios y Comunas para definir como principio del acuerdo un aumento salarial garantizado para los trabajadores de menores ingresos, dificultó la negociación", indicaron.Por su parte, el gremio ratificó el acuerdo de reuniones anteriores de no permitir que se le reste la cláusula gatillo operada en la política salarial 2017. También hubo negativa de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los meses de enero y febrero que acumulan un deterioro del 4,24%.El titular de FESTRAM, Claudio Leoni, dijo que “la oferta salarial para este año les cuesta menos de la mitad que la del año pasado, en medio de un aumento de tasas, impuestos y tarifas cuyos montos son muy superiores al costo salarial".Por todo ello y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Plenario de Secretarios Generales, FESTRAM dispuso un paro de 48 Hs para el jueves 22 y viernes 23 del corriente mes. La modalidad será la que adopte cada Sindicato en su respectiva jurisdicción.Asimismo, la entidad sindical reitera que se mantiene dispuesta a continuar las negociaciones a los fines de arribar a un acuerdo superador para los trabajadores del sector.¿SIN RECOLECCION?Teniendo en cuenta la medida de fuerza (y si bien la confirmación oficial llegará a lo largo de la jornada de hoy) casi con seguridad no habrá recolección domiciliaria de residuos en la noche de hoy ni tampoco en la del jueves por la noche. De esta forma, el servicio se reanudaría recién el viernes.Por otra parte, habrá que ver qué decisión se toma con respecto a la charla que estaba prevista para este viernes denominada “De Historia y Filosofía PREGUNTAS”, a cargo del historiador Felipe Pigna y el filósofo Darío Sztajnszrajber. Es que se iba a concretar a las 20:30, en el Cine Belgrano -con entradas que se agotaron ayer- y el mismo es operado por empleados municipales.