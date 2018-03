La OFID de la OPEP aprobó el crédito para el acueducto

El Directorio le dio el visto bueno a este empréstito por 50 millones de dólares, a 18 años (cuatro de gracia) y 5% de tasa de interés."Imposible de conseguirlo en el mercado de capitales", dijo el Ministro de Economía Gonzalo Saglione a LA OPINION. Se le suma a los U$S 80 millones del Fondo de Abu Dhabi. "Si sacamos una foto ambos casi que garantizan el total de la obra", señaló. En mayo deberían estar efectivos ambos.

FOTO IP EN MARCHA./ Ya tiene el OK de Nación y solo resta la aprobación de la Legislatura.

El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, confirmó al diario LA OPINION que el gobierno provincial recibirá 50 millones de dólares para la financiación y ejecución de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, tramo 1, 2, 3, 4 y 5, departamentos San Jerónimo, Las Colonias y Castellanos. El monto total del préstamo es de 50 millones de dólares, el plazo de ejecución es de 18 años, con 4 años de gracia, la amortización es de 14 años (18 en total) y la tasa de interés del 5%.Esta segunda etapa cuenta con un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203 , la misma garantizará el acceso al agua potable a los habitantes de Matilde, Sa Pereyra, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Mariano, Angélica, Rafaela y Susana. En tanto, la primera etapa del acueducto ya está concluida y conectada y suministra agua potable a los habitantes de Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé.El funcionario provincial, en diálogo con LA OPINION indicó que "cuando el 15 de febrero abrimos las ofertas económicas de la licitación, en paralelo a la concreción del ya concretado trámite de Abu Dhabi, gestionábamos este segundo crédito, un cofinanciamiento de esta obra, para poder garantizar que el grueso de la inversión necesaria para esta obra esté cubierto con organismos internacionales y garantice el financiamiento"."Las gestiones las empezamos el año pasado y nos pidieron que esperemos a que cerraran una operación con la Provincia de San Juan. Esto ocurrió en enero", señaló Saglione e indicó que "esto nos permitió someternos a la consideración del Directorio, cosa que ocurrió este lunes y le dio aprobación definitiva. Con lo cual, hoy tenemos 80 millones del Fondo de Abu Dhabi y se le suman estos 50 millones de pesos. Esto da casi la totalidad de la obra". Es el segundo crédito de la OFID para un acueducto en Santa Fe: el de Reconquista fue el primero y su experiencia permitió avanzar con este crédito.Con respecto a las condiciones del empréstito, el Ministro de Economía destacó lo favorable de las mismas: "es un muy buen préstamo. Imposible de conseguirlo en el mercado de capitales. Solo es factible en los organismos multi o bilaterales como en este caso".¿La Provincia debería afrontar alguna parte del acueducto con fondos propios? "En principio, sí", respondió Saglione a LA OPINION. "Desde el vamos habíamos presupuestado la obra en algo más de 160 millones de dólares. El Fondo de Abu Dhabi siempre dijo que su límite era hasta un 50% del total del proyecto. Ahora, el aporte dependerá de la evolución del tipo de cambio (porque el crédito está en moneda extranjera) y del costo de la obra por las redeterminaciones de precios que surgieran. Si sacamos una foto, a hoy, con el actual tipo de cambio, y los precios cotizados por las empresas, estamos con que con los 130 millones casi que garantizan el total de la obra. Pero son dos variables que se mueven por separado".LEY, NACION Y LICITACION"Con la aprobación definitiva del préstamo estamos mandado en estas horas a la Legislatura el proyecto de ley para que nos den la autorización a endeudarnos. Contamos con que suceda rápido, lo mismo que con el fondo de Abu Dhabi. En paralelo, la Nación debe sacar un decreto de garantía. Para ello, deben suceder dos cosas: que tenga factibilidad en el Presupuesto Nacional 2018 (cosa que ya ocurre) y que tenga la conformidad al texto del Acuerdo de Garantía, que es lo que hoy nos viene demorando con el crédito de Abu Dhabi. En el caso de la OFID, el texto es estandar y ya está acordado entre las partes. Esto nos va a agilizar muchísimo la efectivización del préstamo. De hecho, en enero el Gobierno Nacional nos respaldó ante el Directorio con una nota".¿Podría llegar antes este crédito que el de Abu Dhabi? "A nosotros nos interesa que ambos préstamos estén efectivos al momento de firmar los contratos. Creemos que para mayo deberían estar efectivos ambos préstamos", sentenció Saglione.En cuanto al estado de la licitación, dijo que "esta semana se está enviando el informe de no objeción de la Comisión Evaluadora a ambos Fondos. Ni bien llegue el OK, adjudicamos". Saglione evitó dar precisiones sobre posibles fechas de cuándo podrían suceder. "Son tiempos que uno no maneja. Pero sí le pedimos al Fondo de Abu Dhabi que agilice la aprobación", concluyó.