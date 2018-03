Ribero ganó en Reus y enfrenta a Rosol

El tenista Franco Ribero avanzó este martes a la segunda ronda del Future de Reus, en España, al imponerse al español Jaume Pla Malfeito (675 en el ranking) por 3-6, 6-2 y 6-3, al cabo de 2 horas y 16 minutos de partido en la cancha del Club Tennis Reus Monterols y sumó un nuevo punto ATP de su carrera. Recordemos que venía de pasar la qualy ganando cuatro encuentros.El rafaelino (1931), entrenado por el cordobés Javier Vittar, dio vuelta un duro match con mucha solidez. Los dos se alternaron quiebres en los servicios, pero el espigado jugador de nuestra ciudad pudo servir con solvencia cuando sacó para partido en el noveno game del set decisivo. Franco tendrá como rival en la siguiente instancia al preclasificado número 1 y, sin dudas, un jugador de lujo para el torneo: el checo Lukas Rosol, de 32 años, que viene de imponerse al local Sergi Pérez Contri por 7-6 (4) y 6-1.El tenista checo tuvo picos de rendimiento muy importantes en su carrera. En 2012 tuvo su momento de gloria al vencer a Rafael Nadal en Wimbledon. También fue jugador de Copa Davis logrando buenos triunfos con su equipo, entre ellos por ejemplo el alemán Alexander Zverev.Hoy Rosol (ganador de 2 títulos ATP en su carrera, Bucarest 2013 y Winston Salem 2014, año donde tuvo su mejor ranking en el puesto 26), está lejos de los primeros planos. Por una lesión no compite desde noviembre del año pasado, pero evidentemente tiene ganas de resurgir. Ocupa el puesto 241 del ranking ATP.Por todos estos antecedentes, será indudablemente un encuentro donde Ribero tendrá que disfrutar y tratar de mantener este envión favorable, para intentar dar el batacazo.NO PUDO GELLERAxel Geller, ex número 1 del mundo juvenil, disputó la clasificación del Masters 1000 de Miami en lo que fue su primera experiencia en el circuito grande. Fue producto de una invitación especial, pero no pudo superar la primera ronda: cayó frente al ascendente Alex de Miñaur por 6-4 y 6-0.