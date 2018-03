El G20 debe aportar "soluciones para los problemas de la gente"

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri pidió ayer a los países del Grupo de los 20 (G20) demostrar que son capaces de construir un "mecanismo eficaz para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI" y que en sus debates las "necesidades de la gente figuren en primer plano, con un enfoque profundo en equidad y sostenibilidad".Macri brindó un breve mensaje en el cierre de la histórica reunión de ministros de Hacienda y Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales de los países del G20, que por primera vez se realiza en Sudamérica.El mandatario convocó a los ministros a convertir ese foro en un "mecanismo eficaz" frente a los desafíos del siglo XXI.Ratificó la decisión de la Argentina de llevar adelante la presidencia del G20 con "una visión del sur, pero no del sur refiriéndome solamente a la Argentina, sino a toda la región"."Una región de paz, una región en desarrollo, que tiene mucho para aportar, tanto en seguridad energética como en seguridad alimentaria", sostuvo al hablar en la clausura del evento, que contó con la participación de las máximas autoridades del Banco Mundial, Jim Yong Kim; el FMI, Christine Lagarde; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Angel Gurría; y el Banco Central Europeo, Mario Draghi, entre otras autoridades internacionales.El presidente agradeció la participación de los funcionarios y sus aportes para "avanzar en temas que hacen a la calidad de vida de nuestra gente". "Los argentinos estamos transitando una nueva etapa que invita al entusiasmo, porque hemos decidido integrarnos al mundo y emprender un camino de crecimiento con reformas graduales", afirmó Macri. Consideró que "ese es el camino que nos va a llevar a resolver los problemas de pobreza que hemos acumulado durante muchos años".Dijo que "las transformaciones que estamos haciendo están dando sus frutos", con una economía que está "creciendo traccionada por la inversión", al referirse a su gestión, y agradeció por "este voto de confianza que nos han dado a través del sector privado internacional y del sector privado local".Macri destacó que "presidir el G20 es uno de los mayores desafíos de nuestra historia" y apuntó que "lo hemos asumido con orgullo y con humildad y lo estamos haciendo como mediadores de buena fe, fomentando el consenso y el diálogo".DUJOVNE DESCARTOGUERRA COMERCIALPor su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró que no hay una "guerra comercial" a nivel mundial y sostuvo que la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a la importación de acero y aluminio afecta una "parte muy pequeña" de su comercio internacional.Al cerrar el encuentro de ministros del G20 en Buenos Aires, Dujovne ratificó el compromiso de la Argentina con el "multilateralismo, la cooperación internacional y el comercio basado en las normas de la OMC".Dujovne brindó una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en la que explicaron los alcances de los debates de la cumbre de ministros de ese grupo de países a lo largo de dos días, que por primera vez se realizó en Buenos Aires con vistas al encuentro de presidentes que se hará entre el 30 de noviembre y el primero de diciembre próximos.El ministro enfatizó que la Argentina "reafirma su compromiso con el multilateralismo y el comercio basado en reglas de la Organización Mundial del Comercio". Explicó que en la reunión "no se plantearon mecanismos adicionales" sobre la decisión de Estados Unidos de arancelar importaciones de acero y aluminio. Reiteró que la Argentina "ratificó el pedido a Estados Unidos para que no se apliquen aranceles a importaciones argentinas de esos productos y estamos esperando una resolución a ese pedido que no tiene por qué ser inmediato"."Tampoco primó en la reunión la visión de que estemos ante una guerra comercial y Estados Unidos ha tomado medidas muy específicas, invocando razones de seguridad nacional que afecta una porción muy pequeña de su comercio", añadió Dujovne.Por su parte, Sturzenegger dijo que el enfoque sobre el comercio internacional fue "muy constructivo" y que se "alentaron medidas para que todos ganen". Explicó que los ministros delegaron en la Argentina, que tiene la presidencia del G20 durante este año, un "fuerte mandato y exigencia para, en la próxima reunión de julio, tener recomendaciones concretas sobre qué hacer con las criptomonedas" y proponer mecanismo de regulación.