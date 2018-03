Atlético, con la mira puesta en el Deportivo Morón

El alivio llegó desde Mar del Plata. La victoria de Quilmes sobre Aldosivi le permitió a Atlético de Rafaela seguir siendo puntero de la B Nacional, por lo menos por una fecha más. El “Tiburón” y la “Crema” tienen 31 puntos y ambos perdieron en esta 19ª fecha. Los dirigidos por Bovaglio se preparan para recibir el domingo, 19:05 hs, al Deportivo Morón, sabiendo de la importancia de dicho compromiso ya que en la fecha 21° quedarán libres.Atlético se entrenó en la mañana de ayer en el Predio del Polideportivo del Autódromo pensando en el choque ante el “Gallito”. Los que fueron titulares el pasado domingo en Santiago del Estero llevaron a cabo diferentes ejercicios regenerativos, mientras que para el resto hubo fútbol en espacios reducidos.La buena noticia para el DT es que tanto Wilfredo Olivera como Rodrigo Depetris, dos de los que no pudieron estar a disposición para el último cotejo por diferentes lesiones musculares, estuvieron trabajando con el grupo.Bovaglio no podrá repetir por cuarta vez consecutiva la misma formación inicial ya que deberá buscar un reemplazante para el expulsado Franco Lazzaroni. A priori, las primera alternativa que asomaría es el retorno de Oscar Carniello a la zaga. Por su parte Tomás Baroni, también ya hace un par de semanas que trabaja con normalidad y sería otra opción. Tampoco sería extraño, y atendiendo al rendimiento individual y colectivo que tuvo el equipo en sus últimas presentaciones, el entrenador realice otra variante.Hoy, el plantel profesional de Atlético de Rafaela, volverá a trabajar en el predio y podrían llegar los primeros movimientos tácticos de cara al trascendental compromiso que tendrá por delante el próximo domingo. El ensayo formal de fútbol está programado para mañana en el estadio.Esta más que claro que el árbol no debe tapar el bosque y más allá de los resultados registrados el último fin de semana, el rendimiento futbolístico que viene demostrando Atlético, que por primera vez en el campeonato suma cuatro seguidos sin poder ganar (3 empates y 1 derrota), está muy lejos de ser aquel que lo llevó a ser líder del torneo y candidato a ir por el ascenso directo. El torneo de la B Nacional está para “cualquiera” y es por esto que el del próximo domingo, ante el Deportivo Morón, se vivirá como una verdadera final.“Nosotros vamos partido a partido, el torneo está parejo”, apuntó en rueda de prensa Lucas Pittinari luego del 0-1 ante Mitre. “Lo primordial es dar vuelta la página y tratar de mejorar, es la única manera que tenemos de ganar el próximo partido en nuestra casa”, señaló.Le costó el partido a la “Crema”, prácticamente no generó situaciones claras de gol y se volvió con las manos vacías. “Fuimos con las expectativas de hacer un buen partido, conseguir una victoria y lamentablemente no lo pudimos hacer. No fue un buen partido, tenemos que dar vuelta rápido la página y no nos queda otra que seguir trabajando porque al torneo le quedan muchos puntos por delante”, manifestó el cordobés.En función a lo realizado y al desarrollo del juego, Pittinari apuntó: “No fue un partido bueno nuestro, así y todo el rival nos genera poco y nos convierte, nos faltó mucho en la producción para poder generar opciones, sobre todo en el PT, no llegamos con claridad al arco rival y en el ST fue donde intentamos un poco más pero rápidamente nos quedamos con un jugador menos y se hizo todo muy cuesta arriba. Queda seguir trabajando y pensar en los partidos que nos quedan”.Atlético debe barajar y dar de nuevo. Apretar los dientes y jugarse el todo por el todo en las cinco finales que le quedan en pos de alcanzar el objetivo máximo de ascenso directo.