Con Messi, Sampaoli prepara el equipo

El astro Lionel Messi se sumó ayer a los entrenamientos de la Selección argentina en Manchester para los amistosos ante Italia y España, y el entrenador Jorge Sampaoli ya comenzó a delinear el equipo que pondrá en cancha.El futbolista del Barcelona viajó en un vuelo charter desde Cataluña y, como viene de una seguidilla de partidos importantes, tuvo más descanso que el resto de los "europeos". Con una campera de cuero negra -con pelos-, pantalón negro y una gorra del mismo color, Messi llegó al complejo en donde se encuentra la Selección y fue recibido por Sampaoli, antes de instalarse en su habitación.Luego llegó el turno de la práctica matutina, en donde Sampaoli realizó un ensayo en el cual un primer grupo de trabajo, constituido por defensores y mediocampistas, realizó una hora de ejercicios a balón parado y luego culminó su bloque con un ensayo táctico. Luego un segundo grupo llevó a cabo labores de definición, precisión y anticipo, exigiendo a los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero.El entrenador argentino paró por primera vez a los once posibles que estarían ante Italia el viernes en Manchester, con Lionel Messi a la par de sus compañeros. El arquero fue Sergio Romero y una defensa de cuatro con Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En la zona media la novedad aparece con Leandro Paredes (luego ingresó Angel Correa), Lucas Biglia, Maximiliano Meza y Messi, mientras que algo más adelantado se ubicó Angel Di María y solo de punta Gonzalo Higuaín. La intención de Sampaoli es seguir practicando el miércoles, con otros jugadores a disposición, como Cristian Pavón, Pablo Pérez y Lautaro Martínez, quienes llegaron este martes a Manchester y solo realizaron movimientos regenerativos.El mediocampista Javier Mascherano afirmó ayer que sueña "con cosas grandes para esta generación" de jugadores, de cara al Mundial de Rusia 2018, y agregó que su primera prioridad es "estar en la lista" para ese torneo. "Uno siempre sueña con cosas grandes, intenta imaginárselo (ganar el Mundial), pero la prioridad es poder estar en la lista, poder jugar otro Mundial, tener la oportunidad de poder estar en la competición", sentenció el jugador en declaraciones a TyC Sports.En ese sentido, comentó: "el Mundial te va mostrando para lo que estás. Es un camino que empezás y ahí te vas dando cuenta para lo que estás. Sólo te vas encaminando. Lo importante es ir creciendo en la competición, no estancarse". Mascherano, quien se encuentra en Manchester junto al plantel que conduce Jorge Sampaoli, explicó que su decisión de irse al fútbol chino (Herbei Fortune) dejando atrás la etapa en Barcelona, se debió en gran parte porque quería jugar y sobre todo en la posición que le gusta más, que es de centrocampista. "El cambio fue decisión propia y no significó algo triste o decepción. Yo elegí irme del Barcelona, porque creía que ya no podía ejercer el rol que había ejercido en los años anteriores. Me hubiera quedado el año y medio de contrato que tenía, pero soy de las personas que la etapa la tiene que cerrar uno, y no poner el compromiso a los demás para que te cierren las puertas", afirmó.En ese sentido, en el equipo chino es dirigido por el chileno Manuel Pellegrini y comentó que el DT lo quería para estar en el mediocampo y así "encontré el lugar en el que me gusta jugar". No obstante aclaró: "no significa que venga a la Selección y me digan que tengo que jugar en otra posición, y no lo haga. No vengo a restar, vengo a sumar, el entrenador tiene potestad de ponerme donde crea que soy conveniente".