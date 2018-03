Así se jugará la 1ª fecha

Arranca el fútbol doméstico. Anoche, en la habitual reunión del CD se le pusieron días y horarios a los diferentes encuentros que se disputarán en la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.La acción comenzará a las 21:45 (Reservas 20:15 hs) del viernes por la noche cuando Atlético de Rafaela esté recibiendo a Peñarol, el último campeón Absoluto. Dicho cotejo se disputará en el predio “Tito” Bartomioli, en el Autódromo.El resto de la fecha se completará el domingo, con diferentes horarios. Los juegos que se disputarán en Rafaela comenzarán una hora antes por pedido policial, ya que Atlético estará jugando con el Deportivo Morón, por la B Nacional, desde las 19 hs.El programa completo de la fecha 1 del Apertura:21:45 hs (Reservas 20:15 hs) Atlético de Rafaela vs Peñarol.15 hs (Reservas 13:30 hs) Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales, 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Ben Hur, 16 hs (Reservas 14:30 hs) Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural, 17 hs (Reservas 15:30 hs) Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona.