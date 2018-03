Bochas: torneo de la Amistad

El sábado pasado se realizó en el Club Juventud de Rafaela el torneo de la Amistad de bochas, que se hace conformando equipos de un jugador grande y un chico. En la oportunidad se dieron cita tres equipos con la categoría Sub 9, cuatro con Sub 12 y nueve equipos con los Sub 15.Los ganadores del certamen fueron Paula Ortiz (Juventud) y Omar Gutiérrez (Sindicato de la Carne).