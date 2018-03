Se sumaría Brian Aguirre

Ben Hur podría tener una nueva contratación para el torneo de la Liga Rafaelina que comienza para el Lobo este domingo visitando a Sportivo Norte. Se trata del delantero Brian Aguirre, ex Tiro Federal de Rosario.El futbolista estuvo siendo observado por el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Kestler, que ya dio el visto bueno. No obstante, su confirmación depende de que se resuelva una cuestión con el pase. En caso de ser de esa manera, ya se pondrá la camiseta del Lobo.Aguirre se suma al delantero cordobés Braian Noriega, y el arquero Rodrigo Manera, como las contrataciones para este certamen. Finalmente, por una cuestión médica, no se dio la incorporación del volante Alfredo Imfeld. Por ello, Kestler y la dirigencia están analizando la posibilidad de sumar un jugador en esa zona del campo, apuntando también a la disputa de la Copa Santa Fe.