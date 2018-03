Ordenan la intervención de la petrolera de Cristóbal López

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Justicia intervino ayer la empresa Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López, a quien se acusa de no haber tributado 8 mil millones de pesos en impuestos. En el fallo del juez a cargo del concurso preventivo, Javier Cosentino, se designaron a los coadministradores de la firma, Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, y se desplazaron sus actuales gestores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

El empresario estuvo detenido tres meses y fue liberado la semana pasada, cuando recibió el beneficio de la excarcelación y se cambió la caratula de la causa en su contra, que pasó de defraudación contra la administración pública a evasión.

En su fallo, el juez expuso lo informado por la sindicatura y los coadministradores, que advirtieron "irregularidades en torno a contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia que no se compadecen con la situación de la empresa".

Incluso, la sindicatura expresó en un informe ante el juez que "la actuación de algunas de las personas incorporadas podría resultar redundante dado que ya había empleados que cumplían las mismas funciones o peor aún, que podría estar prestando servicios para la contratante de la concursada".

"Dijeron que en principio no se advertían que los servicios profesionales se hubieran prestado en beneficio de Oil sino de sus directores, y no imputados debidamente a sus cuentas particulares", remarcó el Juzgado.

Además, en base a información de los coadministradores, "el Sindicato de Petroleros había alertado a sus afiliados para que resguarden las reservas de stock en planta ante una eventual maniobra de vaciamiento, además de ciertos hechos verificados en la planta de San Lorenzo relativos a la seguridad".

Por último, el juez en lo Comercial Cosentino señaló que "se aprobaron honorarios en asamblea por encima del límite establecido sin justificación".

"Oil pidió su convocatoria hace dos años no obstante lo cual estuvo lejos de aportar una política de austeridad en términos expresados por la sindicatura", concluyó.

De esta forma dispuso la separación de los gestores Rosner y Dellatorre y designar a los coadministradores para conservar el patrimonio.