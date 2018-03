El retiro de Ligato

Marcos Ligato no será parte del Rally de la Argentina, válido por la 5ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC). El piloto de 40 años, que con el evento a celebrarse en Córdoba iba a poner punto final a su carrera, no podrá ser de la partida debido a inconvenientes físicos.

“Es una verdadera lástima no poder estar en esta cita tan especial y en la que quería despedirme como piloto profesional, pero me veo obligado a cambiar prioridades y abocarme de lleno al cuidado de mi salud”, comentó el cordobés, que iba a participar ante su gente con un Ford Fiesta RS WRC del equipo campeón de la disciplina, el M-Sport.

El campeón de las últimas cuatro temporadas del Rally Argentino reconoció que “desde hace un tiempo se me presentó un dolor en la zona abdominal, el cual se agudizó en los últimos días al punto de impedirme largar el Rally Trans Itapúa”. Por ello “decidimos no tomar parte del Mundial, ya que no me gustaría competir en un evento de esa magnitud sin estar al 100%”, tal como agregó el titular del Tango Rally Team.

De esta manera, Ligato puso punto final a su carrera tras 259 competencias, en las que cosechó 57 victorias y 65 podios, que le permitieron coronarse en cinco ocasiones en el Argentino (4 en la clase N2 y 1 en la N4) y dos a nivel sudamericano (absoluto en 2000 y en RC2 en 2017), además de sumar un subcampeonato en el PWRC (2012), y varios títulos regionales y provinciales.

“Quiero agradecer a toda mi familia por haber estado al lado mío durante toda mi carrera; a Rubén (García), por acompañarme desde aquella primera competencia zonal cuando yo apenas tenía 18 años; a los chicos que forman y formaron parte del Tango Rally Team, a mis ‘sponsors’ que me han apoyado incluso en los momentos más difíciles, y también al M-Sport, que había puesto todo a disposición para que yo tenga un excelente medio mecánico en mi última carrera”, concluyó el nacido en Río Ceballos.