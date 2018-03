Arbitros, días y horarios

En la tarde de ayer se confirmó la programación de la 20ª fecha de la B Nacional con sus días y horarios y también se llevó a cabo el sorteo de árbitros. Para el cotejo entre Atlético de Rafaela y el Deportivo Morón, del próximo domingo a las 19:05 hs, fue designado Sebastián Ranciglio. Será la segunda vez que dicho referee arbitre en el profesionalismo a la “Crema”. Su debut fue en el actual torneo, también en Alberdi, y en el triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de San Luis.14 Dep. Riestra vs Guillermo Brown (Yamil Possi).16 Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia (Nazarena Arasa), 17:05 (TV) Los Andes vs Brown (A) (Bruno Bocca), 19:05 (TV) Sarmiento vs Aldosivi (Pablo Dóvalo).15:30 Estudiantes (SL) vs Flandria (Luis Alvarez), 15:30 Chicago vs Juv. Unida (Gualeguaychú) Julio Barraza, 17 Gimnasia (J) vs Ferro (Darío Sandoval), 19 Boca Unidos vs Mitre (Santiago del Estero) (Pablo Echeverría), 19 (TV) San Martín (Tucumán) vs Instituto (Maximiliano Ramírez), 19:05 (TV) Atlético Rafaela vs Deportivo Morón (Sebastián Ranciglio).20:30 Santamarina vs Agropecuario, en estadio Municipal de Tandil (Ariel Suárez), 21:05 (TV) Quilmes vs All Boys (Pedro Argañaraz).