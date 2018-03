Acueducto: el Fondo de la OPEP aprobó crédito de U$S 50 millones

El Gobierno provincial ya tenía un crédito del Fondo de Abu Dabi por U$S 80 millones para financiar la mitad de la obra. Y ahora logró un préstamo de U$S 50 millones del Fondo de la OPEP. La licitación ya se hizo, pero falta la adjudicación de las cinco etapas del tendido de caños y estaciones de bombeo y control.

Finalmente el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) aprobó un crédito de U$S 50 millones para cofinanciar el Acueducto Desvío Arijon 2º etapa que beneficiará a una docena de ciudades y pueblos del centro oeste de la provincia de Santa Fe, entre ellas Rafaela.

Así lo informó en su cuenta de Twitter el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, quien consideró que se trata de una noticia "excelente para Rafaela y la región". Se trata de un préstamo a 18 años de plazo para la amortización y una tasa de interés del 5 por ciento anual. "Santa Fe se destaca por su política de financiamiento", subrayó el funcionario.

El acueducto Desvío Arijón, que permitirá aumentar el caudal de agua para esta ciudad, tiene un presupuesto que supera los 2.600 millones de pesos, aunque la mitad se financia a través de un crédito del Fondo de Abu Dabi -otorgó U$S 50 millones- en tanto que la otra mitad debía ser aportado por el Gobierno provincial. En tal sentido, la administración del gobernador Miguel Lifschitz gestionó este nuevo crédito co el Fondo de la OPEP para disponer más rápidamente de los recursos, lo que permitirá acelerar los trabajos -que se dividen en 5 etapas- que insumirán al menos 24 meses de trabajo.

A mediados de febrero pasado, el gobernador Lifschitz y el intendente de Rafaela, Luis Castellano, abrieron los sobres con las propuestas económicas de la licitación para ejecutar la obra. Actualmente esas ofertas se encuentran bajo estudio como paso previo a la adjudicación.

De todos modos, lo que aún resta para garantizar la llegada del crédito del Fondo de Abu Dabi es una aprobación por parte del Gobierno nacional, que se descuenta se produzca en el corto plazo.

De todos modos, aún se desconoce los tiempos en que efectivamente se ponga manos a la obra con el tendido de los caños desde la planta potabilizadora que funciona en la localidad de Desvío Arijón. Quizás si los trámites avanzan y se liberan los fondos, en algún momento del segundo semestre comiencen las tareas del nuevo acueducto.