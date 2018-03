Prohibieron venta de una crema de maní

El Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio santafesino y, en su caso, decomísese, desnaturalícese y dese destino final del presunto producto alimenticio rotulado como producto: crema de maní marca Hardy.

La medida obedece a que la muestra analizada, en cuanto a la rotulación, es no conforme debido a que el rótulo no declara ningún número de registro de establecimiento (RNE/RNPA), ni razón social y domicilio del mismo, entre otros, por lo que no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población.