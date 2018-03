Las tarifas de electricidad generan fuertes reclamos

Uno de los temas en los cuales no existe grieta entre la gente, es en el de los reclamos. Como en este caso de las boletas de energía eléctrica que está distribuyendo la EPE en nuestra ciudad, donde se liman las diferencias de ideologías, colores políticos o condiciones sociales, pues todos están en desacuerdo con los valores, y en algunos casos se han escuchado aquellos que han puesto "el grito en el cielo". Es cierto que en esta facturación se incluyen los meses más tórridos del verano, cuando el consumo se incrementa notablemente por el inevitable uso de los aires acondicionados, pero también es verdad que han llegado algunos montos que estuvieron a punto de provocar desmayos en los clientes, oscilando desde los 5 a los 9 mil pesos en dos casos, en los cuales aún partiendo de consumos anteriores elevados en este misma época del año, les significó aumentos del doble. Y no estamos hablando de locales comerciales, ni industrias ni nada que le parezca, sólo vecinos encuadrados en consumo domiciliario.

Días atrás el senador provincial Alcides Calvo, consecuencia de esta situación, presentó en la Cámara baja provincial un pedido de informes que fue aprobado por unanimidad, solicitando "cuáles son las causales que determinan el elevado precio del kw para los consumos realizados por las usuarios de la provincia de Santa Fe en comparación con el fijado por las empresas que brindan el servicio en las provincias de Córdoba y Buenos Aires". Agrega luego que "los ciudadanos están sufriendo fuertes aumentos en los valores del servicio, por eso se hace necesario darles las explicaciones que están reclamando".

En realidad, en cuanto a explicaciones, en la última audiencia pública y también con posterioridad, al hacer fuertes los reclamos no sólo de vecinos sino de organizaciones comerciales e industriales (Ver recuadro), se aludió a "los segmentos de los cuadros tarifarios", también calificados "rangos de consumos", que pueden contar con sustento técnico pero que se estrellan contra una realidad que tiene conmocionados a los clientes de la EPE de toda la provincia. Cuando por ejemplo se conoce la información que Santa Fe tiene la energía eléctrica más cara del país, y que todos los distritos la reciben con un mismo valor de parte de Camesa, la distribuidora nacional, resulta complicado ofrecer explicaciones, en especial a quienes se vieron sacudidos por aumentos que han perforado los presupuestos familiares.

Justamente, un informe del diario La Nación conocido a principios del presente mes de marzo -ver recuadro con tabla en esta misma página- existen diferencias notables entre lo que cobran la energía las provincias, aún cuando "el precio mayorista es el mismo para todas las prestadoras" según refiere la nota en cuestión. El estudio fue efectuado considerando un consumo de 200 kw mensuales, el promedio de una vivienda sin exceso de artefactos eléctricos, no computándose descuentos por ahorro de energía ni tarifa social. Santa Fe con 456 pesos quedó encabezando la nómina y Santa Cruz fue la más baja con 105 pesos, en ambos casos mensuales.

Como puede verse en el cuadro que acompaña esta nota, Santa Fe, Neuquén y Córdoba son las tres con mayores costos. "En el caso de la provincia limítrofe -dice La Nación-, la polémica se disparó más recientemente, luego de que se anunciaran aumentos de hasta el 100% en la tarifa del servicio para industrias. La misma, también reavivó la discusión acerca de la aplicación de los subsidios nacionales y la heterogeneidad de los valores abonados entre las provincias. Las tarifas provinciales se componen del costo mayorista de la electricidad y del valor que agrega cada prestadora. El primero es homogéneo para todo el país y cubre el costo de generación, mientras que el segundo depende de las distintas empresas y del marco regulador de jurisdicción provincial en que actúa cada una".

En esa misma ocasión y sobre el tema, el diputado provincial macrista Federico Angelini había sostenido a ON24 que "la EPE tiene un mal servicio, está mal administrada y permanentemente genera déficit”, añadiendo que “primero aumenta por voluntad propia y luego se sube a los aumentos del precio mayorista para justificar una nueva suba”.

COMPROBACION

DE UN CLIENTE

Un santafesino que paga casi el doble de energía que un cordobés o un porteño por el mismo consumo decidió grabar un video que se viralizó por las redes sociales. Comenzaron a llegar las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con el fuerte aumento del 35,5% promedio, lo que coloca nuevamente a Santa Fe como la provincia con la energía más cara del país. A raíz de ello, un usuario de Facebook no se quedó con las quejas, sino que se puso a comparar las boletas de luz de la EPE, de Edenor (una de las distribuidoras de energía de Buenos Aires) y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Y se encontró con que los santafesinos pagamos cerca del doble respecto a estas dos jurisdicciones.“La EPE te cobra por los primeros 150 kw $ 1,59, por los segundos 150 kw $ 2,16 y por los terceros 300 kw $ 2,73. El problema es que si consumís 600 kw pagás lo mismo que el que consume 1.500 kw”, comentó en el video.

En cambio Edenor ofrece muchas más categorías (generalmente divididas cada 200 kw) y a un valor sensiblemente menor. “Allí los que consumen 1.400 kw pagan a razón de $ 1,598 el kw”, indicó mostrando ambas boletas. En Córdoba la diferencia es todavía más marcada en los pequeños consumos, ya que en los primeros 150 kw se paga $ 0,79 el kw, casi la mitad que en Santa Fe. Encima en Córdoba se eliminarán impuestos municipales al servicio, lo que abaratará su costo.

“Los directivos de la EPE deben explicar por qué acá sale tan cara la energía, más allá de los aumentos a mayoristas y transportadoras”, cuestionó el usuario. En pocas horas, el video superó las 195.000 visualizaciones.