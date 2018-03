FESTRAM avisó que "si no levantan el techo" habrá medidas de fuerza

La semana comenzó "movidita" para los trabajadores municipales, que ya avisaron que si el gobierno de la provincia no le quita el techo a las paritarias, ya están en posición de realizar una medida de fuerza, más contundente que las que emitieron hasta el momento.Con una gran movilización, el miércoles pasado se unieron a los docentes y a representantes de otros gremios para manifestar su disconformismo con las ofertas que hasta ahora viene realizando el mandato de Lifschitz.En el plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe, que se llevó a cabo ayer a las 10 horas, sesionó en FESTRAM, y los gremios resolvieron facultar a sus representantes paritarios a resolver un Plan de Lucha, en caso que la oferta de los Intendentes no mejore el techo salarial que intentan imponer desde el Gobierno Nacional y Provincial.En relación a lo sucedido, los Sindicatos destacaron la amplia participación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales y Comunales en la multitudinaria marcha convocada por los gremios unificados contra las políticas de ajuste. Asimismo, destacaron el altísimo acatamiento al paro de 48 hs llevado adelante los días miércoles y jueves de la semana pasada. Recordemos que el reclamo al gobierno fue la no modificación del porcentaje de aumento del 16% pero sí el modo de pago, adelantando un punto para el mes de marzo. La última oferta presentada por la provincia fue del 16%, en tres tramos: 7% para marzo, 4% en julio y el 5 en octubre.Además, el gobierno adelantó que dar un incremento mayor al ofrecido "sería imprudente" para la economía provincial.En el encuentro de ayer, FESTRAM dejó de manifiesto la preocupación por la demora en la resolución de la política salarial 2018, en el marco de una inflación desbordada y profundizada por los aumentos desmedidos de tarifas y precios de la canasta básica, que comienzan a generar niveles de tensión social entre los trabajadores.“Ni el Presidente de la Nación puede creer que el incremento de los precios se va ubicar en el 15%. Seguir en la postura de que bajando los salarios se contendrá la inflación, no es sostenible para la paz social. El Gobierno de la Provincia y los Jefes Comunales deben asumir una posición racional y responsable que evite entrar en un conflicto permanente. Las últimas ofertas salariales son insostenibles” expresó Claudio Leoni, Secretario General de FESTRAM, al término del Plenario de Secretarios Generales.Además de los empleados municipales, los agentes del Estado y docentes también se sentarán hoy en la mesa de negociación con representantes del gobierno. Ambas reuniones se iniciarán a las 10: UPCN y ATE debatirán en la Casa Gris, y Amsafe, Sadop, UDA y AMET harán lo propio en la sede del Ministerio de Trabajo (ver página 9).