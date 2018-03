Stefanía Heinzen electa Miss Mundo Santa Fe competirá por el cetro nacional el 29 de abril

Nuestra ciudad se vio gratamente sorprendida al conocer la noticia que una jovencita, oriunda de nuestra ciudad fue elegida como Miss Santa Fe y representará a nuestra Provincia en el certamen para Miss Argentina que luego la lleva a la competencia internacional.

La nueva Miss Mundo Santa Fe es la bellísima Stefanía Heinzen quien tras su consagración representará a nuestra provincia en la selección para Miss Argentina que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires el próximo 29 de abril.

En la actualidad el certamen es organizado por N Entertainment empresa que "tiene como filosofía promover la igualdad y la valoración de los jóvenes. "Es por eso que nuestros certámenes se basan en cuatro pilares fundamentales: Talento, Deporte, Cultura y Responsabilidad Social", destaca en su página web.

Respondiendo a nuestra invitación ayer Stefanía nos visitó, muy feliz por el logro alcanzado el pasado viernes.

Nos hizo saber que "soy rafaelina, vivo acá, en el barrio San José".

Consultada por su trayectoria resaltó que "hace unos años yo fui a hacer mi ingreso a Medicina en Santa Fe y conocí a Rubén, un hombre que tiene una agencia´de modelos en Paraná, me llamó y me preguntó si quería participar, acepté, él tiene muchos desfiles, empecé ahí, después Alexis Astore- de la agencia UMO, de Rafaela- también me llamó para hacer desfiles, fotos, y trabajé también con él.

Prosiguió señalando que " como no tengo contrato con nadie, empecé a hacer trabajos particulares, empecé a divulgar las fotos por redes sociales, me llamaban por ese medio y empecé a trabajar sola, por supuesto que investigaba desde donde me llamaban, para no caer en algo raro , y empecé así, tuve muchos contactos, empezó todo así, buscando y trabajando".

Consultada acerca de la carrera de nivel superior iniciada en la capital provincial señal´´o que " estudio Licenciatura en Nutrición en UCES, y volví a casa".

Con respecto al certamen de belleza destacó que "me enteré de este casting por las redes sociales, en la Provincia había tres uno en Venado Tuerto, otro en Rosario y otro en Santa Fe, fui al de Rosario, el 3 de marzo, acompañada por mis padres, el casting consistió en presentarme decir mi nombre, mis medidas, altura, por qué quería ser miss, desfilar y unas fotos, con ropa seleccionada por mi y maquillada desde mi casa.

"En cada casting quedaban cinco chicas seleccionadas, de las que había que elegir una ganadora, y dos más, la semana pasada salió que yo soy la ganadora".

Al respecto remarcó que "esta es una experiencia linda poder hacerla, sea bueno o malo lo que pase en Buenos Aires después, es algo muy lindo que espero que abra muchas puertas, es un desafío que está lindo poder hacerlo, aprendés, te relacionás y un montón de cosas".

Consultada sobre en el hipotético caso que sea electa en el Sheraton, qué aguarda del certamen internacional remarcó que " hay que se positivo y decir 'voy a ganar, siempre la ganadora se va un mes a otro lado a seguir compitiendo, espero poder llevar, primero, todo lo que es la cultura de mi país a los distintos lugares, poder aprender del país al que vaya y la cultura de todos los países del mundo, prácticamente, espero que sea una experiencia que valga la pena, y que salga lo mejor posible".

Cuando le preguntamos si aspira a continuar con la carrera de modelaje señaló "si tengo la oportunidad, que salga algo para irme, lo haría, me encantariá poder dedicarme a esto", aunque confesó que tiene novio y que tanto él y su familia la apoyan en todo, remarcando que " es algo muy grande que ellos puedan estar y me den su apoyo irrestricto".