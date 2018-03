Atlético tuvo la ayuda de Quilmes

Que la Primera B Nacional es un torneo de nivel apenas discreto y con equipos muy irregulares está más que claro. Anoche Aldosivi de Mar del Plata perdió como local ante Quilmes por 3 a 1 y de esta manera, Atlético de Rafaela sigue liderando el torneo junto con el "Tiburón", con mejor diferencia de gol.Con los goles de Leandro González, al minuto del primer tiempo y a los 32' del complemento, y el de Francisco Ilarregui a los 23' de la segunda mitad, el elenco cervecero se regaló una victoria fundamental en su aspiración de pelear por la permanencia, lo cual a la vez benefició no solamente a la Crema, sino también a un numeroso lote de equipos que está pugnando por ingresar al Reducido que determinará el segundo ascenso. A Aldosivi, que dejó pasar una inmejorable oportunidad ante su gente, no le alcanzó el tanto de Antonio Medina, que había marcado la transitoria paridad a los 7' del primer tiempo.Ahora entre los líderes con el noveno Villa Dálmine, hay apenas cuatro puntos.AYUDA EN LO ANIMICOLa Crema tiene una semana larga de trabajo, ya que estará jugando el día domingo ante Deportivo Morón en el Nuevo Monumental. Dado el resultado de anoche, seguramente el semblante será distinto a que si hubiera ganado Aldosivi, pero ello no implica ignorar la floja performance cumplida ante Mitre.Por la 20ª fecha, el encuentro se iniciará a las 19:05, recordando que Lucas Bovaglio no podrá contar con el defensor Franco Lazzaroni, expulsado en Santiago del Estero. Se especula que entre Oscar Carniello y Tomás Baroni, ya recuperado de su lesión, estaría el posible sustituto. Igualmente, se cree que puede haber algunas modificaciones más aunque para tener certezas habrá que aguardar hasta jueves o viernes como mínimo.GODOY, A FRANCIALa Selección Argentina Sub 16, que cuenta con un plantel integrado por mayoría de jugadores que se consagraron en el Sudamericano Sub 15 de noviembre pasado, en San Juan, disputará un octogonal internacional en la región de Vendée, Francia. El campeonato, denominado "MonDial Football Montaigú", se llevará a cabo entre el 27 de marzo y el 2 de abril. El conjunto nacional formará parte del Grupo A, junto a Francia, Portugal y Haití. En el Grupo B estarán Inglaterra, Rusia, Brasil y Camerún.Dentro de la delegación argentina conformada por el entrenador Diego Placente estará el delantero de Atlético, Matías Godoy. El debut será el 27 ante Haití a las 14:15, mientras que el 31 jugará ante Francia a las 14.BATTAGLIA EN ALMAGROLa salida de Alfredo Grelak tomó por sorpresa a muchos hinchas de Almagro. El equipo está tercero en el campeonato y con serias chances de ascender. Pero los dirigentes se movieron rápidamente para conseguir a su sucesor y se confirmó que Sebastián Battaglia será el nuevo DT. El exvolante de Boca Juniors tendrá su primera experiencia como técnico.