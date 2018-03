Con tres destacadas visitas se desarrolló el primer encuentro

En el marco del Ciclo de Conversaciones con mujeres argentinas que saben, que hacen, que inquietan; propiciado por la Universidad Nacional Rafaela, ayer la ciudad recibió la visita de tres destacadas mujeres del quehacer nacional.Se trata deEstudios en Ciencias Políticas. Estudios en Literatura. Licenciada en Literatura Comparada, Inglesa y Francesa. Magister en Periodismo. Autora del libro Argentina Innovadora. Trabajó para Time magazine y fue editora de la revista Noticias; co-fundó la revista Mujeres & Compañía para mujeres profesionales.Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialista en Gestión Universitaria y en Metodología de la Investigación Científica. Secretaria de Planeamiento de la Universidad Tecnológica Nacional 2014 - 2017. Directora del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 2003 - 2012.Licenciada en Filosofía, FaCHE-UNLP. Especialista en Docencia Universitaria. Secretaria Gremial de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).Las nombradas ofrecieron una rueda de prensa momentos antes del primer encuentro que se desarrolló, desde las 19 en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.La apertura del encuentro con los representantes de los medios de comunicación de la ciudad correspondió a la vicerrectora de la casa de estudios superiores, Rosario Cristiani quien destacó que en la víspera " la actividad tiene que ver con un ciclo de conversaciones que se inicia en el día de hoy, con la temática Innovación en Ciencia y Tecnología".Destacó que "el desafío en el día de hoy es poder iniciar una conversación que esperamos se prolongue con otros ciclos a través de todo el semestre.Destacó que la iniciativa fue pergeñada por Franco Lagger, Maia Bonelli y Juan Ruggia, puso de relieve la calidad profesional y humana de las visitantes, señalando que "las tres reúnen las palabras que identifican al ciclo y tienen una extensa trayectoria en las especialidades a las que se dedican". Agregó que " para nosotros es hoy un orgullo recibirlas en la Universidad Nacional de Rafaela".Consultadas las tres profesionales visitantes acerca de si el hecho de ser mujer ha significado un impedimento para que llegasen a ocupar el espacio en el que en la actualidad se desenvuelven y sobresaliendo todas, las respuestas fueron bastante coincidentes, si bien se reconoce el espacio y la participación que han ganado las mujeres en las últimas décadas, falta la posibilidad en los espacios decisorios.María Rosa Almandoz puso de relieve "sí, para ser sintética, sobre todo si uno tiene que empezar a armar un espacio en el mundo de la ciencia y tecnología, que son sectores que tradicionalmente fueron conducidos por el género masculino, si uno mira lo que ha sucedido en los últimos veinte o treinta años en el área de la ciencia y la tecnología tienen mujeres destacadas, hay muchas científicas destacadas, lo que habla muy bien de las Universidades Públicas ya que fueron formadas en Universidades públicas ."Creo que todos los derechos que quieren consolidarse, no son cedidos, tienen que ganarse y este es uno más ".Por su parte María Eugenia Estenssoro remarcó que "me he desarrollado en el área del periodismo, en la política y en el ámbito social, en el periodismo nunca sentí ningún problema para insertarme, lo que sí uno ve que quienes manejan los medios, los jefes de editores son hombres y la política que me ha dado mucho espacio, también en el poder están los hombres, no en la participación porque las mujeres participamos mucho, en el ámbito social ahí la mayoría son mujeres, pero en el ámbito de los emprendedores, de la innovación y la producción, es difícil encontrar mujeres en esos proyectos. Creo que no tiene que ver con la capacidad, es un sector muy masculino y tenemos que hacer sacrificios para estar ahí", recordó acá la multiplicidad de obligaciones que tienen las mujeres -familia, hijos, hogar-, pero enfatizó que "debemos animarnos a disputar. Llegar a la cima no es fácil".Otra que comenzó diciendo "sí" fue Verónica Bethencourt "soy profe en la Universidad, soy secretaria gremial de un sindicato, una Federación Universitaria, y seguramente hay lugares más complejos, más difíciles, pero un sindicato, que es una institución vertical, y el funcionamiento que tiene es un funcionamiento que está hecho por los hombres . Las mujeres participamos un montón, pero llegar a los lugares de toma de decisión, e hilando más fino es en qué lugar de la toma de decisión, yo coincido con que el cupo femenino fue muy importante para nosotros, en los sindicatos, pero si miramos qué secretarías tienen las mujeres, ya es complicado."Estoy en una Federación que de 33 sindicatos -de docentes universitarios- de ellos 11 son mujeres y 4 son secretarias gremiales, la cuestión es desde dónde estamos en la toma de decisiones, sobre todo por meritocracia, se supone que la Universidad es una institución meritocrática, a la que llegamos por nuestros méritos."Las mujeres somos mayoritarias en ciertos niveles del escalafón y en algún lugar eso se quiebra y en los lugares más altos, son hombres".Como puede apreciarse estas destacadas profesionales se enmarcan en las generales de la ley, y han debido ganarse su sitio demostrando que son excelentes en su especialidad.Tras el encuentro brindaron entrevistas y luego en la Sala IV desarrollaron el tema innovación en Ciencia y Tecnología.