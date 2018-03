La OCDE elogió al Gobierno por las reformas, pero pidió profundizarlas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró ayer que la Presidencia de la Cumbre del G20 otorgada a la Argentina es un "reconocimiento del mundo a la valentía de las reformas que el país encara".El funcionario resaltó que ese plan de reformas "hace crecer el empleo y esta bajando la pobreza, además de estar achicando el déficit y la inflación".Dujovne hizo esas afirmaciones en una conferencia de prensa ofrecida junto al director de la OCDE, Angel Gurría, quien calificó de "importantes y valerosas" las medidas económicas del gobierno. Gurría destacó que "no en todos los países las reformas que aconseja la OCDE se hacen con este ímpetu que tiene la Argentina".El ministro dijo que la Argentina está "avanzando en una reducción del gasto a nivel provincial y nacional, bajando el déficit y una serie de impuestos para lograr una buena inversión y la creación de empleo de calidad". Dijo que los resultados de las reformas permitieron a la Argentina "crecer desde hace siete meses, lo que no ocurría desde el 2011, liderado por la inversión, que creció 11% en el 2017.Dujovne explicó que el proceso de reformas, se da en el marco de una "inserción argentina en el mundo, en la que estamos comprometidos con el multilateralismo y la cooperación internacional". Enfatizó que la Argentina, que hace dos años estaba en default recibe al G-20 como reconocimiento a la valentía de las reformas que se están llevando adelante".Además, el ministro resaltó que el G20 "puede encontrar en la Argentina un socio confiable con el que se puede dialogar y buscar consensos". Y opinó que los consensos "no van a ser fáciles de lograr, pero son necesarios para lograr un crecimiento con inclusión, que es el objetivo principal del gobierno para reducir la pobreza".Por su parte, Gurría apoyó el plan de reformas de la Argentina, al señalar que "son importantes y muy valerosas", y destacó que su implementación es "complicada y difícil pero al mismo tiempo son indispensables".Dijo que los países del G20 "están exhibiendo una especie de fatiga en la implementación de las reformas que nos preocupa, y estamos viendo un poco de laxitud en la aplicación de los cambios" que propone la OCDE. Gurría dijo que "ante el entusiasmo que se esta viviendo ahora" por el crecimiento de la economía global, "deberíamos redoblar los esfuerzos para aplicarlas".MAS REFORMASMás allá de las apreciaciones de Gurría, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió a la Argentina disminuir las barreras al comercio internacional, desregular leyes laborales y mejorar la educación, tras advertir que "los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen altos en el país".En su informe: "Apuesta al crecimiento 2018", la organización consideró que "el crecimiento de las inversiones está estancado y existe una importante carencia de infraestructuras que debe resolverse". Advirtió también sobre la "escasa productividad y el bajo nivel de empleo" de la economía que produce "una brecha en el PBI per cápita inferior al de los principales países" que integran la OCDE."Los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen altos, según los criterios de la OCDE, lo que contribuye, junto con la escasa calidad de la educación, a una baja movilidad social", según el documento difundido este lunes.El organismo aconsejó también al país flexibilizar "la legislación de protección del empleo, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del mercado laboral" y una mayor inversión en la educación, mejorar la infraestructura y reducir las disparidades entre las regiones del país. Pidió también políticas para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumentar la eficacia del sistema tributario.La OCDE también respaldó la decisión oficial de atenuar "las barreras para la creación de empresas con la nueva Ley de Emprendedores" y apoyó la creación del programa de Participación Público Privada.MERCOSUR -UELa reunión del G20 realizada en Buenos Aires sirvió ayer para agilizar las negociaciones para avanzar en una unión comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. "Se lograron avances que permitirán un rápido acuerdo", revelaron a la agencia NA voceros del Ministerio de Hacienda. "Somos muy optimistas y estamos muy cerca de un acuerdo que podría firmarse en el segundo semestre de este año", indicaron tras los encuentros bilaterales que mantuvo el ministro Dujovne, en el primer día de la cumbre de funcionarios de países del G20.