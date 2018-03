Se intensifican las tareas de barrido mecánico ante la llegada del otoño

El Estado local ha realizado una importante inversión para modernizar la flota de camiones barredores que posibilita la puesta en funcionamiento de un servicio que es realizado con barredoras de arrastre y camiones con equipos barre aspiradores de última generación.

Ante la llega del otoño, se han dispuesto dos turnos diarios con camiones que poseen cepillos de barrido construidos en materiales altamente resistentes. Por cada día de trabajo completo se barren, aproximadamente, 400 kilómetros y los recorridos se desarrollan fuera de los horarios pico para evitar colapsar el normal funcionamiento del tránsito ya que, incluso, los vehículos particulares estacionados, impiden el desarrollo de las tareas con normalidad. Con este esquema de trabajo el vecino se asegura el paso del camión de barrido, al menos, una vez por semana frente a su domicilio.

En tanto que los sectores donde existe una mayor caída de volumen de hojas, se realiza un doble paso con el objetivo primordial de que la zona de cordón cuneta quede liberada para la normal circulación de los líquidos pluviales. Los domingos únicamente, se barren avenidas y bulevares. En el caso de que no pueda realizarse el barrido por cuestiones de fuerza mayor, se procede la limpieza de forma manual. Dicha tarea es realizada por un equipo especial correspondiente al área de Barrido Manual. Si llueve o surge algún tipo de imprevisto, no se realiza el barrido y la zona programada se reubica en la grilla. Compost

Es importante destacar a los vecinos que, durante la temporada otoñal, las hojas que se recolecten producto del barrido que realicen en cada una de sus veredas sean embolsadas y colocadas en el canasto junto con los residuos biodegradables. Los mismos serán recolectados por personal del departamento de Higiene Urbana de acuerdo al cronograma habitual (domingo, martes, miércoles y viernes). Se recomienda colocar una cantidad de bolsas que no exceda la capacidad del cesto para basura. De existir un remanente de bolsas con hojas, las mismas se recolectarán dentro de un cronograma preestablecido. Las hojas recolectadas en la vía pública se depositan en la Planta de Compostaje. Allí son recicladas con ramas chipiadas y otros elementos orgánicos. El humus es utilizado en lugares públicos, parques y en la maduración de ejemplares propios en una muestra más del trabajo que se realiza desde el municipio en pos del buen funcionamiento de los canales de drenaje y el cuidado del medioambiente.