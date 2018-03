Más ciudadanos se suman al uso de energías renovables

En instalaciones del Instituto -Pasaje Carcabuey Local N°2- se recibieron a cinco vecinos que finalizaron los trámites correspondientes a la devolución del 30% del valor del equipo solar, con un tope de 3.500 pesos.

La ordenanza fue propuesta en función de la matriz energética que tienen la ciudad, la provincia, y el país, totalmente dependientes de combustibles no renovables. Los vecinos beneficiados fueron Valiente Gabriel, Di Nonno Carlos, Favre José Luis, Lanzotti Diego y Carlos Gerlero. Todos manifestaron gran conformidad con el equipo, en temporada de verano no es necesario encender los equipos tradicionales.

Esta normativa es un ejemplo en nuestro país, ya que muestra un claro compromiso por parte del Estado local al incentivar el uso de estos equipamientos. Además se tuvieron en cuenta instancias de capacitación para instaladores, como así también personal municipal que se encarga del control. El tope de devolución es un total de 100 reintegros. Esta es una manera de colaborar para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que generan el uso de energías no renovables.

Es importante tener en cuenta las cuestiones fundamentales para poder acceder al beneficio, iniciando el trámite el Obras Privadas (Subsuelo del Municipio): libre de tributos y CUM (clave única municipal). Solicitarlo antes de iniciar el expediente del trámite en Obras Privadas del Subsuelo; declaración Jurada de la instalación del equipo; formulario de solicitud de reintegro; factura original y copia a nombre del solicitante (debe ser el titular del inmueble); plano o croquis de la instalación; fotocopia del DNI.

Los formularios se pueden descargar de www.rafaela.gob.ar y a través de la web del Instituto www.rafaela-sustentable.com.ar. La normativa completa y los instaladores autorizados se pueden consultar también en esta última dirección.

Es importante recordar que el equipo debe ser instalado por un profesional matriculado o un instalador que haya realizado el curso certificado por el municipio. Cualquier duda comunicarse al IDSR 504579 [email protected]