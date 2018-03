Autos clásicos sport y antiguos en el "Rally de las Bodegas"

La 16ª edición del Rally de las Bodegas "Copa Park Hyatt", que se disputó entre el jueves y el sábado pasado en la provincia de Mendoza, no pudo tener un mejor cierre, con un gran marco de público que se dio cita en la rampa de llegada donde se realizó la ceremonia de premiación, que coronó a los bonaerenses Alejandro y Carlos Tait como los vencedores de la prueba que incluyó un recorrido, por etapas, de más de 700 kilómetros.

El evento, un clásico en la provincia cuyana, combina la pasión por los autos clásicos con el placer que genera recorrer las rutas del vino, con un imponente marco de fondo como el de la Cordillera de los Andes.

Los Tait, a bordo de un Aston Martin International del año 1932, se quedaron por primera vez con esta competencia, que se disputa en la modalidad de regularidad, forma parte del calendario nacional del ACA y mundial FIVA y ha sido declarada de interés nacional y provincial. Además integra el campeonato Triple Corona, junto a las fechas del Rally de la Montaña (Córdoba) y las 1000 Millas Sport (Bariloche).

Las 80 tripulaciones, 12 de ellas mendocinas, comenzaron la segunda y última jornada del RDLB 2018 en la bodegas Lagarde. Luego el recorrido continuó por el Hotel Potrerillos, Escorihuela Gascón, para finalizar el tramo en la bodega Nieto Senetiner.

"Esta edición fue un poco atípica porque los autos de adelante tuvieron problemas, que no es común, entonces el pelotón quedó mezclado. Estoy muy contento con esta actuación, he estado en 15 ediciones del Rally de las Bodegas y este fue mi primer triunfo, justo en la segunda carrera que disputo con este auto", contó Alejandro Tait.

La segunda colocación le correspondió a Alejandro López y Gabriel Gourovich, con un Delage DMS de 1927, que además fueron los ganadores de la Copa Malbec Luján de Cuyo, al ser la mejor tripulación ubicada en los distintos especiales disputados por lo caminos lujaninos.

Mientras que la tercera posición fue para Matías Monserrat y su esposa Sol Conalbi, con un Fiat 1500 Coupé de 1969, que se consagraron como la mejor dupla mendocina de la competencia.

"Hicimos una gran carrera, el primer día terminé adelante, pero el segundo se complicó un poco, las pruebas fueron más difíciles, y los tramos sobre ripio se me hicieron difíciles. Pero estoy muy contento porque el objetivo era terminar entre los de arriba y así se dio", manifestó Monserrat.

Para los mendocinos fue una gran competencia, porque tres tripulaciones locales finalizaron entre los diez primeros. Además de Monserrat-Conalbi, Mario Viazzo junto a Evelina Viazzo, con un Fiat 1500 Coupé de 1967, terminaron en la séptima colocación; mientras que Oscar Lemos y Fabián Burgos, sobre un Mercedes Benz SL 230 de 1964 arribaron en la décima posición.