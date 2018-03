Es un golpe letal para el comercio

La Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe, FECECO, se encuentra realizando intensas gestiones a efectos de lograr modificaciones en la facturación del servicio de energía eléctrica que permitan a estos comercios sobrellevar el duro golpe de los recientes aumentos en el servicio. Estos pueden convertirse en un golpe letal para las ya alicaídas finanzas del sector.El año pasado, luego de los importantes aumentos que se produjeron, el sector realizó importantes esfuerzos por cumplir con la obligación del pago del servicio, reduciendo otro tipo de gastos, incluso relacionados a la calidad de atención, producción y de recursos humanos. No quedan más gastos que suplir ni ahorro que hacer por lo que las nuevas facturas con este nuevo ajuste tarifario resulta que son impagables a las flacas cajas de los comercios. Los aumentos podrían trasladarse a precios, pero esto implicaría sumar un nuevo factor a la espiral inflacionaria a la vez de continuar perdiendo ventas ante la falta de poder adquisitivo de los consumidores.También se podría absorber y disminuir la rentabilidad, pero en estos tiempos se está trabajando tan al límite de la continuidad económica que ni siquiera hay margen para esa disminución.La Empresa Provincial de la Energía, en su servicio monopólico puede aumentar el servicio, sin necesidad de analizar sus costos internos, pero este es un recurso que el comercio no tiene, por las razones expuestas.La Entidad agrega que además del deber de analizar el valor del kw/h que cobra la EPE, que es superior al de otras jurisdicciones, mereciendo por ende una profunda revisión de las razones por las cuales se convierte en el más caro de la región, se requiere de voluntad política de asumir que las actuales facturas resultarán impagables para una gran cantidad de usuarios comerciales.La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reclamó a la provincia rebajas impositivas y "un esfuerzo" para moderar los aumentos en la tarifa de energía. Advierten que las subas afectan la productividad y la generación de empleo en el sector privado. "La Bolsa de Comercio de Rosario está muy preocupada por algunos temas. Uno son los impuestos provinciales, por el aumento que ha decretado los senadores en el precio de la energía", dijo Alberto Padoán, titular de la entidad, a Zysman 830 de La Ocho. Padoán afirmó que hoy Santa Fe tiene un precio en el servicio de la energía "que no colabora y no se condice con la demanda". El aumento en la tarifa promedio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) alcanzó el 35,5 por ciento en febrero de 2018.