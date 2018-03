No se pagará el servicio de roaming en la región

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Unos 19 países de la región, incluyendo a la Argentina, firmaron un acuerdo para que en los llamados por celular las compañías no cobren por el servicio de roaming en los viajes por América Latina. Los delegados de los países firmaron la Declaración de Buenos Aires para eliminar el costo del roaming en la región, aunque aun no está claro cómo se implementará, y que ya está en vigencia en la Unión Europea.Los términos generales del convenio quedaron plasmados en la declaración firmada por los delegados que participaron de la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Según el documento, se comprometieron a "impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera".