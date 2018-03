Hamilton y Vettel, a la caza de los cinco títulos del mítico Juan Manuel Fangio

El británico Lewis Hamilton, vigente campeón del mundo, y el alemán Sebastian Vettel buscarán una quinta corona con la que igualar a uno de los mitos de la Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio, en una disciplina que sigue tratando de recuperar la espectacularidad y la igualdad de antaño.A escasos días del comienzo del campeonato de 2018, el domingo en Melbourne con el Gran Premio de Australia, el panorama deportivo no parece a priori haber cambiado mucho respecto a hace un año, y tanto Hamilton como Vettel aparecen como los dos grandes favoritos al título, con sus equipos, Mercedes y Ferrari, disputándose el mundial de constructores.La temporada 2017 supuso la del regreso de Ferrari al máximo nivel, ocho y nueve años después respectivamente de sus últimos títulos de constructores y pilotos. Sin embargo, la Scuderia faltó de fiabilidad en el tramo final de la temporada, lo que hipotecó las chances de título para Vettel, que dejó así vía libre para un nuevo título de Hamilton, sin poder desbancar tampoco a Mercedes del trono de marcas.Este año se anuncia como el de la revancha de este duelo épico entre dos de los mejores pilotos de la historia, con el añadido de que si uno de los dos se lleva la corona igualará al mítico Fangio y quedarán a solo dos mundiales de igualar la marca legendaria del alemán Michael Schumacher. Queda por ver si sus respectivos compañeros, los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Räikkönen (Ferrari) son capaces de competir con sus líderes, mientras que los Red Bull podrían ejercer de árbitros en este duelo.Detrás de los tres principales equipos, todo son dudas: ¿Será capaz Force India de mantener el cuarto puesto de marcas por tercer año consecutivo?, ¿McLaren recuperará su esplendor gracias a sus nuevos motores Renault?, ¿Cómo se adaptará Toro Rosso a Honda, cuyos propulsores parecen al fin progresar? .Las carreras se van a disputar a velocidades aún mayores que las del año pasado, cuando unos monoplazas más anchos, más bajos y con mejor rendimiento permitieron batir los récords de vuelta rápida en carrera en 10 circuitos.Pirelli, que suministra los neumáticos de toda la parrilla, ha creado un compuesto aún más blando y, por lo tanto, más rápido: el hiperblando.Un neumático que ha permitido a Vettel pulverizar el récord del circuito de Barcelona durante los ensayos de pretemporada (1:17.182 por la anterior marca de 1:18.339 del brasileño Felipe Massa en 2008). Un tiempo prometedor, aunque hay que tener en cuenta que este invierno (boreal) se ha vuelto a asfaltar la pista catalana, lo que ayuda también a mejorar el rendimiento.En cuanto a los autos, los espectadores deberán acostumbrarse al halo, el sistema de protección frontal del habitáculo del piloto, que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha obligado a instalar.Este dispositivo, que debe proteger la cabeza de los pilotos en caso de choque con un objeto propulsado en el aire, no se ha ganado la unanimidad, ni del paddock ni de los aficionados, por el aspecto poco estético de esta estructura de titanio. Otra evolución visible será que la Fórmula 1 perderá una gran parte de los apéndices aerodinámicos (alerones de tiburón, T- wing...) que se instalaban en la parte trasera de los monoplazas y que han sido prohibidos.Aunque el cambio reglamentario más importante es invisible: las escuderías estarán limitadas a tres motores por monoplaza y año, por los cuatro de la temporada pasada, por lo que la fiabilidad de los propulsores será crucial, de lo contrario las penalizaciones jugarán un papel trascendental.Al frente de la Fórmula 1 desde enero de 2017, el grupo estadounidense Liberty Media trata de modernizar el campeonato para hacerlo más atractivo a los jóvenes, por lo que han entrado de lleno en la era digital (acuerdo con Snapchat, competiciones de E-sport...) y se privilegia más que nunca el show, con una demostración en las calles de Londres, presentación del Gran Premio de Estados Unidos como si se tratara de un combate de boxeo…En 2018, se pondrá en marcha un servicio de televisión a la demanda y los horarios de las carreras se han modificado para permitir a los difusores de dar valor a la formación de la parrilla de salida y a los minutos previos al semáforo verde, con la tensión in crescendo entre los diferentes protagonistas, acompañados siempre por invitados de marca.En este afán por adaptarse a los nuevos tiempos, la dirección de la Fórmula 1 ha decidido también prescindir de las populares grid girls, las chicas que acompañaban a los pilotos en las parrillas, que daban una imagen "que no se corresponde con los valores defendidos por la marca y que está claramente en contradicción con las actuales normas sociales", explicó Liberty Media al anunciar la medida. Las chicas serán sustituidas por jóvenes aspirantes a piloto.