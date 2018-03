Rossi: "nadie sabe qué pasará en Argentina"

En alza se ha visto a las Yamaha del equipo oficial en el Gran Premio de Qatar, inicio de la temporada 2018 de MotoGP. O bien, al italiano Valentino Rossi, puesto que Maverick Viñales ha sufrido a la hora de buscar el ritmo de carreras luego de finalizar la pretemporada. Rossi largó desde el octavo lugar y consiguió un podio a puro ritmo, precisamente para lo que había trabajado en los entrenamientos.En una vuelta, Valentino había superado a rivales para conseguir el cuarto puesto y se mantenía en ritmo de la Yamaha 2016 de Johann Zarco y la Honda oficial de Marc Márquez. El piloto de 39 años cedió terreno luego, y allí Andrea Dovizioso ganó un puesto con su Ducati. "He cometido un error cuando lideraba con Zarco y he sentido cómo una manada de lobos me atacaba", relató Rossi al referirse al momento.Las últimas cinco vueltas fueron extraordinarias, con el trío que ganaría los puestos de podio girando a ritmo veloz, exprimiendo cada uno su máquina. "Estoy contento porque he podido estar con los más fuertes. He sido capaz de cambiar el ritmo con Dovi y Márquez, la estrategia era mantenerse con ellos porque sabía que Marc lo iba a intentar y se podían tocar", explicó el ganador de nueve campeonatos."Esta mañana -por el domingo- mejoramos la salida de curva, hemos encontrado algo. Nadie sabe lo que puede pasar en Argentina", finalizó. Es que menos de tres semanas separan a la cita de Termas de Río Hondo con la actualidad, cuando la 2ª fecha del Mundial de MotoGP se ponga en juego, del 6 al 8 de abril.