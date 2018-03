Descubrieron en el Caribe al último Porsche 911 Carrera RS 1973 RHD

Es rara la semana que, en alguna parte del mundo, no sale a la venta un ejemplar clásico del Porsche 911. Ejemplares que en muchos casos han estado desaparecidos de la vista del público durante años, o décadas en algunos casos. Sin embargo, no es para nada habitual encontrarnos el descubrimiento de unidades tan raras y cotizadas del 911 Carrera RS original, el famoso modelo 1973 también llamado "cola de pato".

Estas pasan por ser las versiones más caras y buscadas por los coleccionistas del modelo, por lo que no existen muchas disponibles a la venta, generalmente terminan en selectos concesionarios de lujo o grandes subastas, y mucho menos ejemplares abandonados del modelo, como es este caso.

Esta unidad ha sido rescatada recientemente por el especialista en Porsche británico Autofarm, que una vez descubrió la existencia del modelo se encargó de llevarlo de vuelta a Gran Bretaña, donde ya tiene comprador y se está sometiendo a profundos trabajos de restauración.

Este ejemplar no es uno más del modelo. Esta unidad fue uno de los solo 16 (de 1.590 ejemplares) que salieron de la factoría en el color Royal Purple que todavía porta en su gastada carrocería, además, fue uno de los solo 7 acabados en ese color que fueron fabricados en configuración RHD (con volante a la derecha) de los que además resulta ser el último bastidor del Carrera RS que fue fabricado con el volante en esa posición. Es el Carrera RS número 1.576 de los 1.590 fabricados, por lo que es uno de los últimos bastidores y uno de los pocos que no contaron con el célebre alerón tipo "cola de pato".

Originalmente fue comprado en Reino Unido para poco después ser trasladado a la isla de Trinidad, donde ha estado más de 40 años, muchos de ellos en estado de abandono, soportando la extrema humedad y el sol caribeño. Ha pasado por muchos dueños (incluido uno que fue asesinado en extrañas circunstancias) y varias modificaciones, como el enorme alerón trasero tipo ‘cola de ballena’ que luce ahora en su parte trasera, un elemento estrenado en el Porsche 930 Turbo y que nunca antes habíamos visto montado en un modelo como este.

Autofarm va a relatar todos los procesos de restauración del que ya llaman ‘Trinidad RS’ a través de sus cuentas de redes sociales. (Fuente: www.motor.es)