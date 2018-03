El mediocampista Eduardo "Toto" Salvio fue desafectado ayer por el entrenador de la Selección argentina del plantel que se encuentra en Manchester preparándose para los encuentros amistosos ante Italia y España. Según comunicó la cuenta oficial de la AFA en Twitter, la salida del plantel de Salvio se dio para "continuar con la recuperación de la cirugía en su rodilla derecha".Salvio, quien juega en el Benfica de Portugal, había sido operado el pasado 3 de febrero, luego de sufrir una lesión en la rodilla y está en plena recuperación de la artroscopía a la que fue sometido. El jugador llegó a la concentración de la Selección argentina en Manchester y fue revisado por el médico de la AFA, y se constató que no estaba en condiciones aún para poder jugar, por lo que fue desafectado de la lista de convocados.Argentina jugará el viernes 23 ante Italia en Manchester y el próximo martes 27 en Madrid ante España, en dos encuentros preparatorios para el Mundial de Rusia 2018.Por otra parte, Sampaoli dirigió ayer la primera práctica en Manchester de cara a los amistosos, aunque aún sin la presencia de Lionel Messi, quien llegaba en las próximas horas. Además, aún faltan que se sumen a los trabajos del equipo albiceleste los jugadores del fútbol local, quienes viajaron tras disputar la fecha de la Superliga.Para este martes están previstas las llegadas de Messi, Lautaro Martínez (Racing), Cristian Pavón y Pablo Pérez (Boca), y Nahuel Guzmán, mientras que ya están en Inglaterra pero no tomaron parte del entrenamiento los jugadores de Independiente, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza. Los arqueros Sergio Romero (Manchester United) y Wilfredo Caballero (Manchester City) -el tercero es Nahuel Guzmán de Tigres de México- trabajaron de manera diferenciada con el entrenador específico. El trabajo que realizó el plantel argentino, en medio de temperaturas muy bajas, estuvo relacionado con movimientos de pelota y físicos sin demasiada exigencia.El defensor central Giorgio Chiellini, lesionado en el muslo izquierdo, será baja para los dos partidos amistosos de Italia ante Argentina e Inglaterra, anunció este lunes la Federación italiana de fútbol. Por precaución, el seleccionador interino Luigi Di Biagio había convocado al defensor del West Ham Angelo Ogbonna, quien ocupará la vacante dejada por Chiellini. El veterano central de la Juventus se lesionó el sábado durante el 0 a 0 de su equipo en la cancha de la Spal. Esta lesión se produce semanas antes del duelo de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Real Madrid. El periodo de baja del central no se hizo público por el momento. Italia se enfrentará a Argentina el 23 de marzo en Mánchester, y después a Inglaterra el 27 de marzo en Londres.