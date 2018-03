Niegan que el submarino haya estado en Malvinas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El submarino "ARA San Juan" no estuvo en operaciones en las cercanías de la islas Malvinas durante el viaje en que desapareció, aseguró anoche la Armada y de esa manera rechazó esa versión que se había deslizado horas antes.En ese sentido, había trascendido que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó a la Cámara de Diputados que el submarino tenía como tarea secundaria la de monitorear a buques y aeronaves de las Islas Malvinas y entregó un informe confidencial de la Armada Argentina con coordenadas que indicarían que pudo haber estado a pocos kilómetros del archipiélago.Sin embargo, esta situación fue desmentida mediante un comunicado que difundió la Armada, en el que se aclaró que el mensaje informado por Peña al Congreso es "un proyecto de mensaje naval con anotaciones manuscritas referidas al área de operaciones", pero "esas anotaciones no formaron parte de las instrucciones impartidas ni al submarino ARA San Juan ni a ninguno de los buques pertenecientes a la Flota de Mar de la Armada Argentina"."Esto es así porque la anotación adolecía de errores al momento de determinar el área de operaciones. El mensaje naval oficial se encuentra en manos del Poder Judicial de la Nación y determina el área Alejandra de modo preciso, sin raspaduras, tachaduras ni enmiendas y con el número electrónico de transmisión que automáticamente asigna el sistema de comunicaciones navales (CESU17A0022 552/ 117)", se indicó en el comunicado.Según se aclaró, "la información sin esta aclaración resulta inexacta, y lleva a conclusiones desacertadas que pueden confundir a la opinión pública y herir susceptibilidades de los familiares"."La Armada Argentina se encuentra siempre a disposición para aclarar y evitar que se produzcan errores en la publicación de información altamente sensible, tal como la difundida", cerró el comunicado. Esta respuesta se produjo, luego de la presentación que hizo Peña ante el Congreso.En relación a este tema, el jefe de Gabinete respondió a la pregunta 456 del informe 108, que envió a la Cámara de Diputados esta semana, que el objetivo primario del submarino "era la localización, identificación, registro fotográfico/fílmico de buques frigoríficos, logísticos, petroleros, buques de investigación de otras banderas, etc., que se encontraran realizando alijo con un buque pesquero".El funcionario agregó: "Como objetivos materiales secundarios de esta actividad se establecieron buques y aeronaves que operan desde las Islas Malvinas. Ello con el propósito de verificar el cumplimiento de los convenios suscriptos por ambos países en cuanto a la obligación de informar los movimientos de unidades en zonas particulares".La Armada y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, habían negado que el submarino estuviera monitoreando las embarcaciones y aeronaves de Malvinas.En su respuesta, Peña adjuntó la Orden de Operaciones (OP) COFS N° 04/17 "C" que detalla la misión completa del "ARA San Juan".Según publicó el diario La Nación, en ese informe de 8 páginas fechado octubre de 2017, al final de la última foja aparece una enmienda manuscrita que lleva la firma del capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, Jefe de Operaciones y Guerra Acústica del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada.Allí modificaba una de las cinco Areas de Operaciones del "ARA San Juan" y que bautizaron como Alejandra, las otras cuatro zonas se llamaban: Alessia, Esperanza, Milagros y Juliana.Si se busca en un mapa una de las dos coordenadas manuscritas, 52° 00 S 57° 57 W, el lugar indicado para que opere el submarino es la costa de la isla Soledad, en Malvinas, cerca de Puerto Argentino.Cuando se ingresa la otra: 52° 20 S 57° 57 W, la ubicación del "ARA San Juan" es a unos 30 kilómetros, siempre en las cercanías de las Islas Malvinas.