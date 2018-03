Aborto: arranca debate sobre la despenalización

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Cámara de Diputados dará comienzo hoy al debate en comisiones del proyecto de despenalización del aborto, en tanto que organizaciones enroladas en la Campaña Nacional por el Aborto legal, Seguro y Gratuito se concentrarán frente al Congreso en apoyo a la reforma.El puntapié inicial de este recorrido, que podría concluir en junio con la votación en el recinto, será a través de un plenario de comisiones (Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia) previsto para este martes a las 18:30 en el anexo C de la Cámara baja, en el que se discutirá la "metodología de trabajo".Con el objetivo de marcar la cancha de entrada, las organizaciones feministas junto a diputadas firmantes del proyecto transversal de la Campaña definieron el jueves pasado que acompañarán el comienzo del debate con una movilización en la calles aledañas al Palacio Legislativo.Como un anticipo del pistoletazo de largada que tendrá el debate sobre el aborto en el Congreso, decenas de militantes a favor de la despenalización también se dieron cita este lunes frente a la Quinta de Olivos para reforzar su reclamo.La reunión de este martes, en la que participarán más de un centenar de diputados pertenecientes a las cuatro comisiones, será presidida por el titular de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien detalló a NA que el encuentro no excederá "las dos horas", y que se limitará a "explicar cuál va a ser la metodología de trabajo" de las audiencias que "comenzarán en abril" y que se extenderán por al menos dos meses."Le vamos plantear a todos los diputados que pueden traer un número determinado de propuestas de expositores. A partir de ahí armaremos el cronograma de reuniones para escucharlos a todos. La idea es que las reuniones sean los martes y si hay demasiados expositores también incluiríamos los jueves", explicó el diputado macrista, consciente de que la cantidad de oradores podría frustrar su objetivo de acotar el debate a dos meses.Para albergar todas las voces, se realizarán plenarios "extralarge", a partir de las 9:00 hasta las 18:00 en el Anexo C (la sala más grande de la Cámara baja), donde cada martes expresarán su punto de vista distintos actores relevantes de la sociedad con posturas disímiles como organizaciones feministas y de Derechos Humanos, ONG´s, representantes de la comunidad científica y médica, y de la Iglesia, entre otros.Los diputados tendrán tiempo hasta el 6 de abril para sugerir hasta cinco disertantes cada uno, en tanto que las exposiciones comenzarán el martes siguiente, el 10 de abril.Según trascendió, cada uno de los cientos de disertantes que desfilarán por el plenario tendrá 7 minutos para brindar su visión, aunque esta restricción no correrá para el caso del ministro de salud, Adolfo Rubinstein, quien podrá explayarse por más tiempo.Los expositores que tomarán parte de las audiencias serán agrupados de acuerdo al enfoque que le den a sus intervenciones (aspectos éticos, filosóficos, sanitarios, de derechos, biológicos). Una idea no descartada es que las comisiones destinen algunos jueves a viajes al interior del país, con la idea de darle una dimensión más federal al debate.MARCHAS POR LA VIDAEn sintonía con la postura antiabortista, el próximo domingo se realizarán en distintas ciudades del país las llamadas "marchas por la vida", con el apoyo de la Iglesia, en celebración del "Día del Niño por Nacer": la convocatoria central será en la Ciudad de Buenos Aires a las 15:00, desde la Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho de la UBA.De acuerdo a los "poroteos" previos, las posiciones "antiabortistas" obtienen una leve ventaja sobre los diputados que ya se pronunciaron a favor de la despenalización, pero aún queda mucho camino por desandar, y serán los indecisos los que inclinarán la balanza para un lado o para el otro.