Caputo al Congreso

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El ministro de Finanzas, Luis Caputo, finalmente asistirá este miércoles al Congreso dar cuenta ante los legisladores acerca del proceso de endeudamiento encarado por el Gobierno y, también, sobre sus vínculos con sociedades offshore no declaradas al momento de asumir la función pública.

La presentación del ministro será a las 9:00 ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, que todavía no fue constituida. De esta manera, Caputo cumplirá con el compromiso asumido el miércoles pasado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su primera presentación del año en la Cámara de Diputados.

Para salir afrontar esta dura prueba ante los legisladores de la oposición, Caputo fue sometido a un severo entrenamiento en materia jurídica y discursiva en la Casa Rosada, que incluyó simulacros de cuestionamientos. Aunque los representantes del Senado aún no fueron designados, los nombres de los diputados opositores que integran la bicameral ya anticipan las fuertes críticas que enfrentará Caputo: Axel Kicillof, Rodolfo Tailhade, Marco Lavagna y José Luis Gioja serán los encargados de cruzarlo.

Uno de los principales temas que abordará la oposición será la participación del ministro en la firma offshore Noctua Partners, la gerenciadora de fondos de inversión que confirmó recientemente en Estados Unidos que Caputo era su dueño, información que fue omitida en su declaración jurada ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción.

A instancias del mecanismo de emisión de deuda diseñado por la cartera de Caputo, Noctua adquirió bonos a 100 años con un jugoso rendimiento del 7,9 por ciento anual en dólares.