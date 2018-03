Sumate a esta movida

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down.Por tal motivo los invitamos a sumarse a una campaña internacional llamada “Rock your socks”, usando ese día, medias de diferentes colores, tamaños o motivos, para generar conciencia sobre esta fecha.El principal objetivo es que al menos por un día, entre adultos, como así también con nuestros hijos nos informemos sobre las cualidades de las personas con el síndrome y construyamos una sociedad realmente informada e inclusiva.Te dejamos 21 características de las personas con SD para que leas, reflexiones y compartas!* Nosotros tenemos 46 cromosomas, las personas con SD tienen un cromosoma extra en el par 21 (de ahí el nombre de trisomía 21).* El SD no es una enfermedad, no puedes contagiarte.* Los cromosomas determinan todo acerca de nosotros, nuestro cabello, color de ojos, contextura facial musculatura, fuerza, etc.* Hoy en día, las complicaciones de salud relacionadas al SD, como las afecciones cardiológicas, están bajo control.* No existen niveles de SD, lo tienes o no.* Las personas con SD son únicas, lo mismo sucede contigo, no hay dos iguales.* Cuando naces con SD no puedes hacer nada para prevenirlo, no es algo provocado.* Los niños con SD pueden bailar, jugar, saltar, nadar y hacer cualquier cosa, al igual que otros niños.* Científicos y doctores no pueden confirmar que pueden o no lograr las personas con SD, solo el cielo es el límite.* Lo que experimentamos y aprendemos determinará cómo seamos de adultos, esto también se aplica a las personas con SD.* Las personas con SD no son siempre alegres, tienen días buenos y malos como vos.* A las personas con SD les gusta ser incluidos como a cualquier otra persona* Las personas con SD no son ángeles, son personas que toman decisiones también.* El nombre Síndrome de Down es debido al científico que lo descubrió en 1886, John Langdon Down.* Las personas con SD viven vidas regulares y tienen hábitos y rutinas diarias normales como vos y yo.* Las personas con SD pueden aprender todo, solo necesitan un poco más de tiempo.* Las personas con SD son en su mayoría personas muy discretas que nos enseñan a ser honestos.* Los adultos con SD pueden casarse, tener trabajo y vivir en forma independiente.* A las personas con SD les gusta ser tratadas con amor, respeto y consideración por sus necesidades.* Tenemos más cosas en común con las personas con SD, que las cosas que nos separan.* Las personas con SD pueden lograr cualquier cosa, siempre que aquellos a su alrededor crean en ellas. Tú crees?Sumate a esta movida internacional, ayúdanos a difundir esta fecha, reflexionemos y generemos conciencia para forjar juntos un futuro donde los prejuicios se desvanezcan y convivamos en una sociedad justa e igualitaria.