Del Sel apoya a Laspina

El excandidato a gobernador de Santa Fe por el Pro en 2011 y 2015 ya le avisó al presidente Mauricio Macri: está dispuesto a volver a recorrer la provincia si es que Luciano Laspina, figura emergente de Cambiemos a nivel parlamentario, decide enfrentar al radicalismo primero, al socialismo en el poder y al peronismo después, para tomar el control de esa provincia a partir de diciembre de 2019.Se trata, en principio, de una "devolución de gentilezas". Laspina, execonomista del Banco Ciudad y dirigente macrista, fue quien acompañó a Del Sel en su corta pero meteórica carrera política, quien le abrió puertas y hasta quien se encargó de su "formación" en distintas disciplinas, de "abrirle el mate" según sus propias palabras. Ahora, la idea es "traspasarle" algo de su inmenso carisma al perfil académico de Laspina, quien aún no decidió si enfrentará al precandidato radical, José Corral (intendente de Santa Fe capital), en las PASO previas a la elección a gobernador."Lucho es mi pollo, en cuanto se defina estoy con él, porque es honesto y sabe un montón. Es un candidatazo", dice Del Sel, según publicó La Nación. Macri supo de sus intenciones en el retiro del mes pasado, junto a sus ministros, en Chapadmalal, donde el exembajador "pasó a saludar". "Le dijo que estaba todo bien, que jugara en la interna con Corral y quien se quiera presentar, y que el ganador recibirá el apoyo", cuentan en el macrismo santafesino."Más allá de Lucho, hay que ayudar a que gane la buena gente, los que no mienten", agrega el santafesino, e incluye en ese grupo no solo a Corral, sino al diputado provincial Federico Angelini (Pro), quien también se anotaría en la contienda.Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Laspina formó parte el año pasado de la lista de legisladores que derrotó al kirchnerismo y dejó en tercer lugar al socialismo, que gobierna Santa Fe desde 2007. "Tengo voluntad de jugar. Si es parte de un proyecto colectivo y suma que sea yo, aceptaría", contesta cuando le preguntan por su postulación. Laspina, quien se fotografió días atrás con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a cargo de las relaciones con gobernadores y buena parte de los armados provinciales, espera el visto bueno del poderoso jefe de Gabinete, Marcos Peña, para avanzar de manera concreta. No quiere generar chispazos innecesarios con Corral, que luego de presidir el Comité Nacional de la UCR durante dos años se apresta a lanzar su candidatura a gobernador, con el apoyo del partido.