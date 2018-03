"Chuqui" no fue detenido ni trasladado

Por entonces se dio a conocer que la frase del título tiene que ver con que ayer, desde San Francisco, Córdoba, trasladaron a un menor de 15 años al Complejo Esperanza. Quien es apodado "Chuqui" y su apellido es Espina, contaba con un pedido de paradero por un robo calificado por el uso de arma. También se indormó que sería uno de los sujetos que anduvo a los tiros -días pasados- en el barrio Acapulco de la santafesina localidad de Josefina.

Asimismo, se señaló que un vecino de Frontera relató a Romeo Lanata -colaborador de este portal online en las ciudades de Frontera y San Francisco- que ayer a la tarde personal de Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía, con sede en San Francisco, detuvo a un menor de 15 años de edad por el cual estaba en vigencia un pedido de paradero desde el pasado martes, por resultar autor de un robo.

En la nota se destacó que se aseguraba que estaba relacionado a interesante cantidad de robos calificados por el uso de arma, y en un allanamiento fue ubicada una carabina "recortada" calibre 22.

Y se concluyó en que en definitiva una jueza de Menores determinó que el menor en cuestión sea trasladado al Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba, quedando a disposición de la Justicia pertinente.

LA MADRE DESMIENTE

Con la firma de Miriam Liliana Lescano en nuestra Redacción se recibió una nota que dice lo siguiente:

-mi hijo no se encuentra detenido ni fue trasladado a ningún lado. Se encuentra conmigo en mi casa, y no ha participado de ningún evento y menos de andar tirando tiros que Ud. dice. No tiene ninguna citación a Tribunales ni de Santa Fe ni de Córdoba, y no tiene imputación alguna.

-Por ello y por el daño que ha provocado su publicación concurriré por la vía judicial a formular la consiguiente querella criminal por calumnias e injurias, y a su vez violentar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley nacional 26.061 y la ley provincial 9053 por la publicación del nombre de mi hijo.

-También reclamar los daños y perjuicios que este hecho me provoca y que a prima facie fijo en la suma de cien mil pesos.

N.de R.: lo citado precedentemente cumple con lo solicitado por Miriam Liliana Lescano, en cuanto a su deseo de que se "ratifique o rectifique" una información que considera falta a la verdad.