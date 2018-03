La rafaelina Stefanía Heinzenn es Miss Santa Fe

La joven rafaelina Stefanía Heinzen se consagró el viernes como Miss Santa Fe y por tanto representará a la Provincia en la elección de Miss Argentina, que se realizará el domingo 29 de abril en el Hotel Sheraton Libertado de la Ciudad de Buenos Aires.

"Stefanía Heinzen de la ciudad de Rafaela es nuestra Miss Mundo Santa Fe 2018 y nos va a representar en la Final Nacional!" fue el mensaje publicado en la cuenta de la red social Facebook por parte de la entidad organizadora, N Entertainment.

Heinzen fue elegida como Miss Santa Fe tras integrar una terna finalista con Camila Quagli y Eugenia Dottavio. En tanto, Ludovico Paulucci se impuso en la competencia de belleza entre varones por lo que ahora es el Mister Word Santa Fe 2018.

En tanto, el padre de la santafesina más linda, el Dr. Fernando Heinzen, no ocultó su felicidad en su cuenta de Facebook al señalar, junto a las fotos de su hija: "Amigos virtuales, hoy voy a hacer un recreo en mi página, para compartir con ustedes algo de lo que EL Creador me regaló y por lo cual estoy sumamente agradecido y emocionado, ésta hermosa mujer que está en la foto representará a la Provincia de Santa Fe en MIS MUNDO ARGENTINA, esta persona tan bella en su exterior como en su interior, que conozco profundamente, me enorgullece".

La empresa N Entertainment, que está presidida por Nadia Cerri, tiene como filosofía promover la igualdad y la valoración de los jóvenes. "Es por eso que nuestros certámenes se basan en cuatro pilares fundamentales: Talento, Deporte, Cultura y Responsabilidad Social", destaca en su página web.